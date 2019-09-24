آبل تطلق الإصدار 13.1 لأنظمة iOS و iPadOS و tvOS

أطلقت شركة آبل اليوم الثلاثاء نظام (آي أو إس 13.1)، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق (آي أو إس 13)، ذلك أن التحديث الجديد يتضمن إصلاحًا لثغرات أمنية اكتُشفت في (آي أو إس 13).

ويقدم (آي أو إس 13.1) جميع المزايا التي جاء بها (آي أو إس 13)، بالإضافة إلى إصلاحات للثغرات. كما أنه يأتي مع الإصدار 13.1 من نظامي (آيباد أو إس) المخصص لحواسيب آيباد اللوحية، و(تي في أو إس) المخصص لمنصة التلفاز (آبل تي في).

ويمكن الوصول إلى الإصدار الجديد من أنظمة التشغيل من خلال تطبيق الإعدادات على هواتف آيفون، وحواسيب آيباد، وأجهزة آبل تي في، ويتوافق (آي أو إس 13.1) مع جميع هواتف آيفون منذ آيفون 6إس وحتى الآن، بالإضافة إلى هاتف آيفون إس إي، والجيل السابع من جهاز آيبود تتش.

ويتوافق (آيباد أو إس 13.1) مع جميع حواسيب آيباد، وآيباد ميني، وآيباد برو، التي أُطلقت منذ عام 2014. أما نظام (تي في أو إس 13.1) فهو متوافق مع جميع منصات (آبل تي في) التي يمكنها تشغيل نظام (تي في أو إس 12).

ومع إطلاق نظامي (آيباد أو إس 13.1)، و(تي في أو إس 13.1)، تصبح خدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade متاحةً رسميًا لحواسيب آيباد، وأجهزة آبل تي في. فمقابل 4.99 دولارات أمريكية شهريًا، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة عبر جميع أجهزة آبل، كما يمكن للمستخدمين استخدم أجهزة التحكم بمنصتي (بلاي ستيشن 4)، و(إكس بوكس ون) للتحكم بالألعاب على الخدمة.

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يُشار إلى أن آبل كانت قد أطلقت نظام (آي أو إس 13) يوم الخميس الماضي مع العديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيًا إلى موضوعات داكنة مستفيدًا من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، والتي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضًا بتحسينات على تطبيقات آبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات. إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من جوجل. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل: القص.