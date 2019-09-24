شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدمى iOS .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تويتر في إطلاق ميزة جديدة لمستخدميه وهي "تحديد التغريدات المفضلة"، وذلك عن طريق عمل قائمة تحتوي على أشخاص تتابعهم، أو اشتراكات، حيث يمكن الآن متابعة تغريداتهم مباشرة على "التايم لاين" الخاص بك بشكل مباشر.
وحسب ما ذكره موقع "انجادجيت" الأمريكي، كانت هذه الميزة مقتصرة على مجموعة مختارة من الأشخاص ولكن قام تويتر بنشرها لجميع مستخدمي iOS، ويؤكد تويتر أن هذه الميزة ستستهل على المستخدمين تصفح المنصة بكل سهولة ويسر.
ويمكن لمستخدمي تويتر على منصة iOS تعديل الصفحات التي يريدون أن تظهر على التايم لاينأولاً من خلال الضغط على صورة الملفك الشخصي، ثم في قائمة الصفحة الرئيسية حدد " قوائم"، وأسفل كلمة “Pinned” قم بتغيير القوائم الخاصه بك.
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