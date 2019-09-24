اختبار البطارية بين هواتف آيفون 11 وجالاكسي نوت10+ وميت 30 برو .. من الفائز؟…

ركزت شركة آبل في هواتف آيفون 11 الجديدة على شيئين مهمين بالنسبة لكثير من المستخدمين، وهما: الكاميرا، وعمر البطارية.

ومع أن الإصدارات السابقة من هواتف آيفون كانت تهزمها بسهولة هواتف أندرويد الرائدة الأخرى لما تقدمه من بطاريات بسعات أكبر، إلا أن الحال في هواتف آيفون 11 الجديد كان مختلفًا نوعًا ما.

وكانت آبل قد زادت سعة البطارية في هواتف: آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، وبعد إجراء اختبار لهذه الهواتف مع هواتف رائدة أخرى بنظام أندرويد، مثل: (جالاكسي نوت 10 بلس) من سامسونج، و(ميت 30 برو) من هواوي.

وأجرت قناة Mrwhosetheboss على يوتيوب اختبارًا لعمر البطارية لكل من: هواوي ميت 30 برو، وآيفون 11 برو ماكس، وآيفون 11 برو، وآيفون 11، وجالاكسي نوت 10 بلس، وفي النهاية تفوق هاتف آيفون 11 برو ماكس على الجميع مع أن هاتفي جالاكسي نوت 10 بلس، وميت 30 برو يملكان بطارية بسعة أكبر.

ويقدم هاتف آيفون 11 بطارية بسعة 3046 ميلي أمبيرًا/ساعة، في حين يقدم هاتف آيفون 11 برو بطارية بسعة أكبر قليلًا بواقع 3190 ميلي أمبيرًا/ ساعة، أما هاتف آيفون 11 برو ماكس، فتبلغ سعة بطاريته 3969 ميلي أمبيرًا/ ساعة. وفيما يتعلق بالهاتفين العاملين بنظام أندرويد فتبلغ سعة البطارية في جالاكسي نوت 10 بلس، وميت 30 برو، 4300 ميلي أمبير/ ساعة، و 4500 ميلي أمبير/ ساعة، على التوالي.

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يعد اختبار عمر البطارية شاقًا نسبيًا، إذ شغلت قناة Mrwhosetheboss العديد من التطبيقات والألعاب بصورة متواصلة، مثل: إنستاجرام، والكاميرا، والألعاب الثلاثية الأبعاد، كما شغلت بعض الموسيقى، والعديد من التطبيقات الأخرى.

وبعد أن بدأ الاختبار وكل بطاريات الهواتف ممتلئة بنسبة 100%، كانت بطارية آيفون 11 الأسرع نفادًا بعد 5 ساعة ودقيقتين، ثم هاتف جالاكسي نوت 10 بلس بعد 6 ساعات و31 دقيقة، ثم هاتف آيفون 11 برو بعد 6 ساعات و42 دقيقة، ثم هاتف ميت 3 برو بعد 8 ساعات و13 دقيقة، ثم الفائز بالمركز الأول: آيفون 11 برو ماكس بعد 8 ساعات و32 دقيقة.

ويمكن مشاهدة فيديو الاختبار كاملًا :