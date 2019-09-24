فيسبوك تستحوذ على شركة تترجم حركة العضلات إلى أوامر رقمية

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استحوذت شركة فيسبوك على CTRL-labs، وهي شركة ناشئة أمريكية متخصصة في صناعة أحزمة للذراع قادرة على ترجمة الحركة، والنبضات العصبية لمرتديها، لتحويلها إلى إشارات إدخال رقمية.

ولم تكشف عملاقة التواصل الاجتماعي الامريكية عن قيمة الصفقة، ولكن وكالة بلومبرج الإخبارية أفادت بأنها بين 500 مليون ومليار دولار أمريكي. وهي تهدف من الصفقة إلى دمج CTRL-labs قسم (مختبرات الواقع في فيسبوك) Facebook Reality Labs

وأفاد موقع (تك كرنتش) TechCrunch التقني بأن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة الناشئة (توماس ريردون) – وهو تقني مخضرم كان قد ساهم سابقًا في تأسيس الفريق الذي بنى متصفح (إنترنت إكسبلورر) لدى شركة مايكروسوفت – سوف ينضم إلى فيسبوك، وينطبق الأمر ذاته على موظفي الشركة الآخرين إن رغبوا في ذلك.

يُشار إلى أن فيسبوك قد تحدثت في السابق كثيرًا عن سعيها إلى تطوير جهاز يقرأ الأفكار دون غرسه في الجسم، ويمكنه فعل أشياء، مثل: إدخال النص عن طريق حديث النفس فقط. وحتى الآن، لا يزال معظم التقدم الذي أحرزته الشركة في هذا المشروع يقتصر على الأبحاث الجامعية التي مولتها. وبهذا الاستحواذ، يبدو أن فيسبوك تسعى بجد إلى تقديم التقنية الثورية.

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وكتب نائب رئيس قسم الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لدى فيسبوك (أندرو بوسورث) في منشور الإعلان عن الصفقة: “إننا نعلم أن هناك طرائق طبيعية وبديهية للتفاعل مع الأجهزة، والتقنية. ولهذا السبب اتفقنا على الاستحواذ على CTRL-labs. وسينضمون إلى فريق Facebook Reality Labs حيث نأمل في بناء هذا النوع من التقنية، على نطاق واسع، وجعلها متاحةً في المنتجات الاستهلاكية بسرعة”.

ولا تركز التقنية الخاصة بشركة CTRL-labs على كتابة النصوص، بل تركز على قراءة حركة العضلات، وخاصةً اليد، وتحويل تلك الحركات إلى إماءات للتحكم بالأجسام في العالم الرقمي. ويوفر الجهاز الذي طورته الشركة الناشئة بديلًا للمطورين عن حلول تعقب اليد القائمة على الكاميرات، والقفازات.

يُشار إلى أن شركة فيسبوك تعتزم بعد أيام عقد حدث خاص بالمطورين لنظارة الواقع الافتراضي (أوكولوس) Oculus، لذا يُتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من خططها المتعلقة في مجالي الواقع الافتراضي، والواقع المعزز.