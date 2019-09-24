شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يشترى مختبرات CTRL فى صفقة بقيمة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن عزمها الاستحواذ على مختبرات CTRL وضمها إلى Facebook Reality Labs، وذلك من أجل المساعدة في تطوير سوار ذكى يتيح للمستخدمين الاتصال بالعديد من الأجهزة الأخرى عن طريق الأفكار.

ونقلاً عن موقع “Gadgetsnow” الهندي، يقوم فيس بوك بهذه الصفقة لزيادة التواصل مع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم إشارات الدماغ، إذ إن الشبكة تعتزم استخدام تقنية الواجهة العصبية لمختبرات CTRL بحيث يتيح للشخص التحكم في أجهزته عن طريق معصمه، إذ أوضحت تقارير مختبرات CTRL أنها تعمل مع استخدام الدماغ والتعلم الآلي لإنشاء واجهات للناس للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر والتعامل معها عبر التفكير فقط.

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ومن المنتظر أن يضم جهاز المعصم الذي يلبسه المستخدم أجهزة استشعار لتتبع الإيماءات وسيكون بمثابة جهاز إدخال، فيما ذكرت CNBC أن صفقة الاستحواذ قد تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار، ولكن لم يؤكد الفيس بوك على قيمة تلك الصفقة.