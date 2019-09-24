شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات لا تعرفها عن أول رائد فضاء ألمانى يحلق فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي سيجموند يان، أول رائد فضاء ألماني يحلق في الفضاء، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث أعلن المركز الألماني للفضاء " DLR" عن خبر رحيله.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قال باسكال إيرنفروند، رئيس المجلس التنفيذي لـ DLR، "مع وفاة سيجوند يان، فقد DLR رائد فضاء وعالم ومهندس معترف به عالميًا، وكان أول ألماني في الفضاء ينظر دائمًا إلى نفسه كجسر للاستخدام السلمي للفضاء".



رائد الفضاء الألمانى مع زميله فى المهمة

وهو واحد من أربعة مرشحين فقط تم اختيارهم في نوفمبر 1976 من قبل لبرنامج Interkosmos للاتحاد السوفيتي السابق، حيث قام يان برحلة واحدة إلى الفضاء، وسجل 7 أيام و 20 ساعة و 49 دقيقة من الأرض.

وتم إطلاقه في 26 أغسطس 1978 مع زميله رائد الفضاء السوفيتي فاليري بيكوفسكي، فى مهمة لنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء الروسية ساليوت 6.

وانضم الاثنان إلى طاقم المحطة المكون من شخصين، فلاديمير كوفاليونوك وألكسندر إيفانشينكوف، لإجراء تجارب امتدت في مجالات الاستشعار عن بعد إلى الطب والبيولوجيا، بالإضافة إلى علوم المواد والجيوفيزياء.

كما أنه خلال أسبوعه في المدار، ألقى خطابه أمام مواطنيه خلال بث مباشر، وقال "أنا سعيد جدًا بفرصة أن أكون أول ألماني يشارك في رحلة فضاء المأهولة".

وترك رواد الفضاء مركبتهم سويوز 31 بمحطة الفضاء ساليوت 6، وعاد كل من يان وبيكوفسكي إلى الأرض على متن سويوز 29 في 3 سبتمبر 1978، وهبطا على سهوب كازاخستان بعد الدوران حول الكوكب 124 مرة.

Advertisements



رائد الفضاء الألمانى



معلومات لا تعرفها عن أول رائد فضاء المانى معلومات لا تعرفها عن أول رائد فضاء المانى 1- ولد سيجموند فيرنر بول يان في قرية مورجينروت روتينكرانز، وهي قرية صغيرة في حي فوغتلاند في ساكسونيا بألمانيا في 13 فبراير 1937.

2- تدرب يان في سلاح الجو، ثم انضم إلى القوات الجوية الألمانية الشرقي في عام 1955.

3- كان يان طيارًا في سرب مقاتلة LSK من عام 1958، وكان يخدم كرئيس للتكتيكات الجوية والقتال الجوي عندما تم تكليفه بالدراسة في أكاديمية يوري جاجارين للقوات الجوية في مونينو بالقرب من موسكو في عام 1966.

4- تخرج في عام 1970، حيث درس التعليم التجريبي وسلامة الطيران عندما تم اختياره لبرنامج Interkosmos للانطلاق فى مهمة الفضاء.

5- في 4 ديسمبر 1976 ، تلقى يان تدريب لمدة ستة أشهر خاص برواد الفضاء، تليها سنة أخرى من الإعداد الخاص بالمهمة.

6- بعد رحلته الفضائية ، عاد يان إلى ألمانيا، حيث قاد مركز تدريب فضائي تم إنشاؤه حديثًا للقوات الجوية الألمانية الشرقية.

7- على الرغم من أنه لم يطير مرة أخرى، فقد ساعد يان في إعداد خمسة ألمان آخرين للقيام بمهماتهم إلى محطة الفضاء مير، بما في ذلك كلاوس ديتريش فلايد ورينهولد إوالد وأولف ميربولد وتوماس ريتر وهانس شليغل.

8- كان يان متزوجًا من إريكا هانسل ، وكان لديهم معًا ابنتان مارينا وجريت.