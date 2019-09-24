6 أشياء يتعين على جوجل مراعاتها في هواتف Pixel 4 للتغلب على آبل وسامسونج

ستقوم جوجل يوم 15 أكتوبر القادم بالكشف عن الجيل الرابع من هواتفها الرائدة بكسل والذي سيضم هاتفان جديدان هما: Pixel 4 وPixel 4 XL، وهذه فرصة جوجل للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الرائدة، خاصةً وأن آبل أطلقت هواتف آيفون الجديدة: iPhone 11، و 11 Pro، و11 Pro Max لعام 2019، كما أن سامسونج مستمرة في بيع إصداراتها من هواتف Galaxy S10، وNote 10.

تواجه هواتف Pixel 4 منافسة شرسة مع هواتف آيفون، وسامسونج الجديدة، حيث يحتوي iPhone 11 على كاميرا رائعة مزودة بعدسة جديدة بزاوية واسعة جدا، كما تضم هواتف Galaxy S10 ميزات رائعة مثل: الكاميرا القوية، وعمر البطارية الطويل، والشحن اللاسلكي العكسي.

بفضل الإلمام بكل مواصفات وميزات هواتف iPhone 11، وGalaxy S10، فضلاً عن المعلومات التي أصدرتها جوجل عن هواتف Pixel 4 قبل إطلاقها، أشار بعض المحللون في السوق إلى بعض الميزات التي يجب على جوجل تضمينها في هواتفها المنتظرة لتتمكن من منافسة آبل وسامسونج خلال 2019:

1- تطوير وضع التصوير الليلي Night Sight:

يعتبر وضع (التصوير الليلي) Night Sight من أهم الميزات في هواتف Pixel 3، حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لالتقاط صور واضحة للغاية في ظروف الإضاءة الخافتة ودون الحاجة لاستخدام أي مصدر ضوء خارجي.

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على الرغم من أن هذا الوضع لا يزال ميزة مثيرة للإعجاب بهواتف جوجل، إلا أن شركات تصنيع الهواتف الأخرى بدأت في تضمين أوضاع مماثلة في هواتفها منذ ذلك الحين. حيث يحتوي هاتف OnePlus 7 Pro على وضع Nightscape الخاص به، وفي بعض الأحيان يلتقط صورًا أفضل من هواتف Pixel في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما عملت آبل هذا العام على تطوير كاميرا هواتف iPhone 11 حيث أضافت (الوضع الليلي) Night Mode إليها، وعلى الرغم من عدم إجراء مقارنة مع Pixel 3 بشكل مباشر، إلا أن الوضع الليلي الخاص بهواتف iPhone 11 يلتقط صورًا رائعة حتى الآن.

وبناءً على ذلك إذا لم تطور جوجل وضع Night Sight، فستخسر كثيرًا في ظل هذه المنافسة القوية، ويبدو من الصور الرسمية لهواتف Pixel 4 أنها ستحتوي على كاميرا خلفية متعددة العدسات، لذلك من المتوقع أن يكون هناك الكثير من التحسينات على أوضاع التصوير وخاصةً Night Sight المميز.

2- تحسين تسجيل الفيديو:

تتميز هواتف العام الماضي من جوجل Pixel 3 بأفضل كاميرا شاملة للقطات الثابتة. ولكن عندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديو تتغلب عليها هواتف آبل iPhone XR، وiPhone XS.

أوضحت الاختبارات أنه عند تسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة لم تحافظ هواتف Pixel 3 على التركيز، ولم تكن الانتقالات بين التعرض لدرجات الإضاءة المختلفة تتم على نحو سلس. وهذا يعني أن مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها في الظلام أو في حفلة موسيقية تبدو أفضل بكثير على هواتف آيفون.

بالنسبة للتسجيل البطيء يمكن لهواتف (بكسل 3) أن تُسجل فيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية. ومع ذلك، يمكن لأجهزة iPhone تسجيل حركة بطيئة بدقة 1080 بكسل – بحيث يكون الفيديو أكثر وضوحًا – وتسجيل بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية (وهو أكثر سهولة). كما تسجّل الهواتف الثلاثة الجديدة من آبل بصوت استريو وهو ما يجعل تسجيل الفيديو أكثر ثراءً.

لذلك إذا أرادت جوجل أن تنافس هواتف آيفون الجديدة، فيجب أن تطور تسجيل الفيديو على هواتف Pixel 4، وهذا يعني أنه يتعين عليها تحسين جودة الصوت، والتسجيل في ظروف الإضاءة المنخفضة، وخيارات الدقة، ومعدل الإطارات.

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3- زيادة سعة التخزين الداخلية:

تقدم جوجل سعة تخزينية غير محدودة لصور جوجل بدقة أصلية لمالكي هواتف Pixel، ولكن لا يزال يتعين عليها زيادة سعة التخزين الداخلية لهواتف Pixel 4 المنتظرة.

جاءت هواتف Pixel في العام الماضي بسعة 64، و128 جيجابايت فقط، مع عدم دعم خيار التوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية، بالرغم من وجود الكثير من الألعاب والتطبيقات الشائعة التي تتطلب سعة تخزين كبيرة، كما يلتقط الأشخاص الكثير من الصور ويسجلون مقاطع الفيديو بشكل متكرر، ولذلك فإن زيادة سعة التخزين ليس مجرد ميزة جيدة فقط ، بل أصبحت ضرورة، كما أن الكثير من المستخدمين لا يفضلون حفظ المحتوى على خدمات التخزين السحابي.

إذا أرادت جوجل أن تظل متقدمة على آبل، وأن تكون قادرة على المنافسة مثل: سامسونج، وOnePlus و Motorola، فيجب عليها زيادة سعة التخزين في هواتف Pixel 4؛ أو السماح بإضافة ذاكرة خارجية لزيادة السعة.

4- تأمين ميزة التعرف على الوجه:

أوضحت جوجل في فيديو ترويجي أن هاتف Pixel 4 سيدعم تقنية التعرف على الوجه تمامًا مثل هواتف آيفون، ولكن حتى الآن لا نعرف الكثير عن هذه الميزة، وإذا أرادت جوجل منافسة ميزة Face ID من آبل، فيجب أن تكون هذه الميزة آمنة، ويمكن الاعتماد عليها.

ذلك لأنه بالإضافة إلى استخدامها لإلغاء قفل الشاشة فإن ميزة Face ID يمكن استخدامها أيضًا في المدفوعات الرقمي، وهذا سبب واضح للحرص على تأمينها بشكل كافي.

5- عمر بطارية أطول للتنافس مع Galaxy S10:

في العام الماضي سجلت هواتف Pixel 3، وPixel 3 XL ما يصل إلى 15 ساعة، و16 ساعة و49 دقيقة على التوالي في اختبارات البطارية. في حين أن هذه الأرقام تعتبر كبيرة بالإضافة إلى أنه يمكن للهاتفين العمل طوال يوم العمل دون أي مشكلة، إلا أن هواتف سامسونج جالاكسي تتفوق على هواتف جوجل من حيث عمر البطارية.

سجل هاتفا سامسونج Galaxy S10، وGalaxy S10 Plus في اختبارات البطارية 18 و21 ساعة على التوالي، كما أنه هواتف جالاكسي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي لشحن الملحقات الأخرى مباشرة.

لا نقصد هنا أن هواتف Pixel 4 يجب أن تأتي بميزة شحن لاسلكي عكسي، لكن وجود بطارية ذات سعة أكبر سيجعلها أكثر تنافسية.

6- أسعار أقل:

في العام الماضي؛ أطلقت جوجل هاتف Pixel 3 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، بينما كان سعر الهاتف الأكبر Pixel 3 XL يبدأ من 899 دولارًا.

إذا قدمت جوجل تسعيرًا مشابهًا هذا العام، فسيكون Pixel 4 أرخص من هاتف آبل iPhone 11 Pro الذي يبدأ سعره من 999 دولارًا، وهاتف سامسونج Galaxy S10 الذي يبدأ سعره من 900 دولارِِ. ومع ذلك؛ تمتلك كل من آبل وسامسونج الآن هواتف أقل سعرًا في نفس العائلة وهي: iPhone 11 الذي يبدأ بسعر 699 دولارًا، وهاتف Galaxy S10E الذي يبدأ بسعر 750 دولارًا.

بدأت جوجل المنافسة خلال هذا العام في فئة الهواتف المتوسطة، بهاتفين جديدين هما: Pixel 3A، وPixel 3a XL، ولكنهما أقل بكثير من جميع الهواتف المذكورة أعلاه. ومن الصعب على المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف جديد سعر معقول أن ينتظروا حتى تطرح جوجل هاتف Pixel 4A بالسوق، لذلك الأفضل لها هو طرح Pixel 4 بأسعار معقولة من البداية.