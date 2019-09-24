شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مهمة المريخ الأولى للهند تصل إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه بينما يشهد العالم فشل المركبة الهندية فى الوصول إلى القمر، يتزامن اليوم 24 سبتمبر تاريخ نجاح أول مهمة للهند إلى المدار حول كوكب المريخ.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أمضت بعثة المريخ التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية 10 أشهر في الوصول إلى المريخ بعد إطلاقها في 5 نوفمبر 2013، ووصولها 24 سبتمبر 2014.

وتعد خطوة هذه المركبة بمثابة عرضًا تقنيًا نظمته وكالة الفضاء الهندية لإثبات أنها تستطيع إرسال مركبة فضائية إلى المريخ، وشملت المهمة على بعض الكاميرات والأدوات العلمية لجمع البيانات حول الكوكب الأحمر.

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وأطلقت الهند مهمتها المدارية حول المريخ على متن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية كمهمة لإظهار أن الوكالة يمكنها بناء مركبة فضائية قادرة على الوصول إلى الكوكب الأحمر.

وصُممت المهمة البالغة قيمتها 74 مليون دولار لالتقاط صور فوتوغرافية للمريخ ودراسة الغلاف الجوي للكوكب لمدة تصل إلى 10 أشهر، ولكنها تمكنت من تقديم مهامها العلمية لحوالى عام وكامل واستمرت فى مدار الكوكب الأحمر بعد ذلك.

ويدور مدار العلوم حول المريخ على طريق يقترب من مسافة قريبة من 227 ميلًا (365 كيلومترًا) ويمتد إلى مسافة 49710 ميلًا (80 ألف كم)، وتستغرق المركبة الفضائية حوالي 77 ساعة لإكمال مدار واحد.