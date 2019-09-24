تكنولوجيا: كوالكوم تعود من جديد لتوريد الرقاقات للعملاق الصيني هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر اليوم أكد Steve Morenkov الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم على إستئناف توريد الرقاقات لشركة هواوي خلال الفترة القادمة.

تمتلك شركة هواوي خط إنتاجها الخاص من رقاقات المعالج، إلا أن إنتاج الشركة من الرقاقات لا يدعم إصدارات الشركة كاملة، مما يتطلب دعم أخر من موردي الرقاقات، ولقد كانت شركة كوالكوم واحدة من موردي هواوي إلى أن بدأ الحظر الأمريكي الذي دفع كوالكوم للتوقف عن دعم هواوي بالرقاقات.

وفي تقرير جديد نشر اليوم من شركة كوالكوم الأمريكية، أكد Steve Morenkov الرئيس التنفيذي للشركة على عودة كوالكوم من جديد لتزويد هواوي بالرقاقات.

ولقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم في تصريحاته إلى أن كل الشركات الأمريكية تخضع للقوانين التجارية في الولايات المتحدة إلى حد ما، كما أضاف أن كوالكوم تعود لتوريد هواوي بالرقاقات، كما تعمل على البحث عن ضمانات لإستمرار التعاون بين كلا الشركتين في المستقبل.

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من جانب أخر يحتاج الكثير من موردي هواوي في الولايات المتحدة إلى ترخيص من الإدارة الأمريكية لبدء توريد المنتجات للعملاق الصيني، إلا أن هواوي تعد واحدة من الشركات المؤثرة بشكل كبير في مبيعات الشركات الأمريكية، حيث وصلت نفقات هواوي خلال 2018 إلى 70 مليار دولار لشراء المعدات الخاصة بالشركة، يأتي من بينها 11 مليار دولار نفقات لشراء معدات أمريكية فقط من كوالكوم، إنتل إلى جانب شركة ميكرون.

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