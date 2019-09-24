شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر.. اليابان تطلق سفينة شحن غير مأهولة إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم إطلاق سفينة إعادة شحن يابانية غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية بعد تأخير لمدة أسبوعين بسبب حريق منصة الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ستطلق وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، المركبة الفضائية HTV-8، باتجاه المحطة الفضائية من مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان على متن صاروخ H-IIB.

ويعد موعد الإقلاع هو الساعة 12:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أى أنه سينطلق عند الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، ويمكنك مشاهدة البث المباشر هنا عبر تلفزيون ناسا.

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وتقوم HTV-8 بنقل أكثر من 4 أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية لطاقم المحطة المكون من ستة أفراد.

وقال مسؤولون في ناسا في بيان " ستسلم الطائرة ست بطاريات جديدة من بطاريات الليثيوم أيون وألواح محول مناسبة ستحل محل بطاريات نيكل الهيدروجين القديمة في قناتين في الجزء العلوي من المحطة".

وأضافت "سيتم تثبيت البطاريات من خلال سلسلة من الروبوتات والسير في الفضاء من قبل أعضاء طاقم المحطة في وقت لاحق من هذا العام."

كما يوجد على متن HTV-8 نظام اتصالات بصري صغير تجريبي للأقمار الصناعية يسمى SOLIS مصمم للسماح بسرعات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية من الوصلة الهابطة من المحطة الفضائية، وتجربة الساعة الرملية لاختبار آثار الجاذبية على المسحوق والمواد الحبيبية.