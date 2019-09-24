هواوي Huawei Mate 30 تعرف على العيوب و المميزات و السعر

هواوي Huawei Mate 30 تم اصداره يوم 19\9 في مؤتمر الشركة في العاصمة الألمانية مدينة برلين. اكثر الهواتف التي استحقت المتابعة و البحث في كل اخباره بدقة. الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية و هواوي كانت احد الأسباب التي زادت من شهرة هذا الهاتف بشكل كبير. حتى قبل اطلاقه بشكل رسمي. هل سيصدر الهاتف بخدمات Google ام كيف سيصدر ؟. في هذا الموضوع نستعرض لكم الهاتف بمواصفاته بالمميزات في كل نسخة من نسخ الهاتف لتحدد ان كان يستحق الشراء ام لا.

مواصفات Huawei Mate 30

الشاشة نوعها OLED بحجم 6.62 و دقة 1080×2340 في النسخة العادية بحجم 6.53 و دقة 1176×2400 في النسخة الـPro المعالج HiSillicon Kirin 990 بدقة تصنيع 7 نانو متر و ثماني النواة (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55) ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6GB او 8GB الذاكرة الداخلية بحجم 128GB او 256GB يدعم اضافة ذاكرة خارجية من نوع Nano Memory من Huawei الكاميرا الخلفية العدسة الأساسية 40MP بفتحة عدسة f/1.8 في النسخة العادية و f/1.6 في النسخة الـPro العدسة الثانية بدقة 8MP بفتحة f/2.4 من نوع Telephoto للتقريب البصري x3 العدسة الثالثة في النسخة العادية بدقة 16MP و بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية واسعة Ultra Wide العدسة الثالثة في النسخة الـPro بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.8 بزاوية واسعة Ultra Wide كاميرا رابعة من نوع ToF في النسخة الـPro الكاميرا الامامية كاميرا من نوع ToF لتأثيرات العمق و الـBokeh عدسة بدقة 32MP وفتحة f/2.0 في النسخة الـPro عدسة بدقة 24MP و فتحة f/2.0 في النسخة العادية البطارية بحجم 4500mah داعمة للشرح السريع بقدرة 40Watt في النسخة الـPro بحجم 4200mah داعمة للشحن السريع بقدرة 40Watt في النسخة العادية دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 27Watt Advertisements

مميزات Huawei Mate 30

الكاميرات

بداية الأمر فإن الكاميرات مبهرة جداً. بداية من قدرة الكاميرات على التصوير بقدرة 4K على 60fps بثبات عال جداً بإستخدام المثبت البصري OIS. مع ميزة التصوير الليلي التي تفوقت على كاميرا Google Pixel 3 المذهلة في التصوير الليلي. غير ان حساسات الكاميرات محملة بدقة عالية و عدد بكسلات عال بالتالي انت ستحمل كاميرا تستطيع التقاط صور عالية الجودة مع تفاصيل واضحة و عالية. بالحفاظ على Dynamic Range جيد. و ملفات فيديو ثابتة بشكل كبير بجودة عالية بتفاصيل عالية. بالإضافة على القدرة على تصوير الفيديو بوضع ليلي ليجعل ملفات الفيديو في الليل واضحة كأنك تلتقطها في النهار بلا فارق كبير. و اخيرا تستطيع التقاط ملفات فيديو Slow Motion تحت خاصية Ultra Slow Motion بمعدل فريمات 7680fos

Ultra Slow Motion

نعم انت قرأت الرقم صحيحاً. 7680fps. و اعلى هاتف غيره يقوم بتصوير 960fps فقط. اي انك تصور ملفات Slow Motion ابطأ ثمان مرات من ابطأ ملف يمكنك الحصول عليه. قامت Huawei بعرض استخدامهم لهذه التقنية في تصوير حركة جناحي الطائر الطنان. التي استطعنا بسبب هذه التقنية من رؤوية شكل الجناح و هو يتحرك. علما بان جناح الطائر الطنان تصل سرعته الى 80 نبضة في الثانية الواحدة. اي ان الجناح يكمل 80 حركة من اقصى امتداد للأمام الى اقصى امتداد للخلف في ثانية واحدة. و هذا ليس امراً سهلاً على هاتف محمول

الأداء

بمعالج HiSillicon Kirin 990 نتوقع من هذا الهاتف ادائاً قوياً و هائلاً. المعالج بأنوية قوية جداً للاداء العال. نواتين بسرعة 2.86GHz مع نواتين بسرعة 2.09GHz تعدانك بأداء قوي جداً في اقوى الألعاب و التطبيقات. ظهرت فاعلية هذه الأنوية في الـBenchmark حيث استطاع احراز 457 الف نقطة على Antutu Benchmark و يقترب بشدة من اداء IPhone 11 بمعالج A13 Bionic الجبار. مع وجود 4 انوية اداء متوسط بسرعة 1.86GHz يعدك الهاتف بتوازن عال بين الأداء العال و المتوسط و لكن بعد كل هذه الأرقام لا تزال التجربة الفعلية هي المقياس النهائي لجودة الهاتف و قوة ادائه

البطارية و الشحن اللاسلكي العكسي

في بداية الأمر. البطارية جيدة جداً في نسختي الهاتف. حيث انها بحجم 4200mah على الأقل تعدك بأداء يوم كامل بدون ان تحتاج الى اعادة شحن الهاتف مرة اخرى في منتصف اليوم. مع سرعة شحن بقدرة 40Watt اي انك لن تحتاج الى القلق بشأن شحن هاتفك في اي وقت. حيث انه لن يأخذ وقتاً طويلاً حتى يصل الى 100%. لكن المميز اكثر هو الشحن اللاسلكي العكسي الذي تم تطويره من شركة Huawei لتستطيع شحن الهواتف الاخرى بشكل اسرع. تقول Huawei ان Mate 30 يستطيع شحن الهواتف الاخرى لاسلكياً اسرع مرتين من اي هاتف آخر. و هي نقطة ايجابية للهاتف

مزايا اخرى

الهاتف يغير وضع العرض ما بين Portrait و Landscape على حسب وضعية نظرك للهاتف تلقائياً

الهاتف به خاصية Face Unlock متطورة بسبب كاميرا الـTOF

الهاتف يخفي الاشعارات الهامة ان كان هناك احد غيرك ينظر للهاتف

واجهة Emui 10 تعتبر افضل نسخة للواجهة الآن و تقدم اداء سلس جداً و ممتاز بتجربة المستخدمين

عيوب Huawei Mate 30

خدمات Google Play Services

هل تتذكرون الازمة بين Huawei و الولايات المتحدة الأمريكية ؟. ان لم تتابع الأزمة يمكنك قرائة هذا الموضوع لتتعرف على تفاصيل الازمة بين Huawei و الولايات المتحدة الأمريكية. Huawei لم تستطع استعمال خدمات Google play على هاتفها الجديد. بالتالي الهاتف قد تم اصداره بدون تطبيقات Google كـGoogle Play Store و Youtube و Google Maps و Google Chrome كلهم. لا يوجد تطبيق من Google على الهاتف بشكل رسمي. فما الحل ؟. لجات Huawei الى انشاء Huawei Services خاصة بها لتكون بديلة عن خدمات Google. لكن انت على نظام Android لا يمكن استبدال خدمات Google و استعمال نظام Google بدون خدماتها. فمثال على ذلك ان قمت بتحميل youtube بملف apk لن تستطيع استعماله لعدم وجود تطبيق Google Play Services. و الذي ستحتاج ان تثبته هو ايضاً. لكنه يمكن الا يقبل التثبيت خارج النظام. بالتالي لن تتمكن من تثبيته.

لحل الازمة قليلاً اعلنت Huawei انها ستسمح للمستخدمين بفتح الـBootloader الخاص بالجهاز. و هذه حالة استثنائية نظراً ان Huawei لا تسمح بذلك على هواتفها الأخرى. بذلك عند فتح الـBootloader يستطيع المطورون بشكل غير رسمي تثبيت خدمات Google play على الهاتف بدون اي مشاكل. يبدو هذا حلاً منطقياً. حيث ان الشركة لم تثبت الخدمات بشكل رسمي على الهاتف بالتالي هي لم تخرق اي قوانين. بينما سمحت للمستخدمين بالتعديل على الهاتف و هذا ما تسمح به كل الشركات. لكن يبقى السؤال الأهم. هل ستتكفل الصيانة بإصلاح الهاتف اذا حصل اي عطل نتيجة لهذه العملية ؟.

عيوب اخرى

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

التصميم الخاص بالهاتف سئ جداً و لا يتقبله العديد من الناس

الهاتف لا يدعم بطاقات ذاكرة Micro SD Card

الهاتف غير مقاوم للماء و التراب بشهادة IP68 بل بشهادة IP53 الأقل منها (في النسخة العادية فقط)

الوان Huawei Mate 30

الأسود

الفضي

البنفسجي

الأخضر

النسخ الخاصة Vegan leather Orange Vegan Leather Green



التسعير

يأتي تسعير الهاتف عالياً بعض الشئ. حيث ان Huawei Mate 30 Pro بسعر 1200$ تقريباً. بينما Huawei Mate 30 يأتي بسعر 880$. فارق سعر كبير يساوي 320$ بين الهاتفين. السعر لايزال من رأيي عالياً بعض الشئ طالما تخطى الـ1000$. و هنا اتحدث عن الـPro فقط. لكن مقارنة بأسعار الهواتف الاخرى فإن Galaxy Note 10+ بسعر 1100$ و IPhone 11 Pro Max بسعر 1100$ ايضاً فإن هذه سياسة الأسعار الجديدة فلا اعتراض على السعر. السعر على ما يقدمه الهاتف في عام 2019 جيد جداً و لكن يُعاب على الهاتف عدم وجود خدمات Google Play و التي هي مهمة في اي جهاز Android. و بالنسبة للمستخدم العادي الذي بالتأكيد لن يعتمد على فتح Bootloader لتحميل Google Play services من مصدر خارجي. لكن ان فكرت بتحميلها فلا خيار امامك غير opengapps. هي الحزمة الأكثر استقراراً على كل حال