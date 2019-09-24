تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن مستشعر ISOCELL Slim GH1 بدقة 43 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن مستشعر ISOCELL Slim GH1 الجديد الذي يأتي بدقة 43 ميجا بيكسل، وبحجم بيكسل 0.7μm، ومن المقرر أن يدعم المستشعر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القادمة.

يأتي مستشعر ISOCELL Slim GH1 بدقة 43.7 ميجا بيكسل أو 7968 في 5480، وهو أول مستشعر يأتي بحجم 0.7μm للبيكسل، ليدعم إنتاج صور بدقة 10.9 ميجا بيكسل.

ويأتي مستشعر ISOCELL Slim GH1 بدقة 43.7 ميجا بيكسل ليدعم الهواتف المميزة بتصميم نحيف في كامل الشاشة، مما يتيح لشركة سامسونج تطوير هواتف مميزة بتصميم أكبر في الشاشة خلال الفترة القادمة، دون التأثير على جودة ووضوح الصور.

كما يجلب التصميم صغير الحجم لمستشعر ISOCELL SLIM GH1 معالجة ذكية للتصوير في الإضاءة المنخفضة، حيث يعمل على دمج 4 من البيكسل مع حساسية للضوء 1.4μm للبيكسل، كما يأتي المستشعر بتقنية عزل البيكسل مع دعم ألون حيوية وحادة.

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مستشعر سامسونج يدعم أيضاً EIS ونمط فائق لتحديد المشهد لتركيز تلقائي سريع، مع دعم تقنية HDR في الوقت الفعلي للتصوير، كما يدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية دون أن تنخفض جودة عرض الصور أو دون أنقطاع في حجم الصور.

وتؤكد شركة سامسونج على خططها لبدء الإنتاج الضخم لمستشعر ISOCELL Slim GH1 مع نهاية هذا العام، مع توقعات أن ينطلق الإصدار الأول من الهواتف الذكية الذي يضم مستشعر سامسونج في بداية العام المقبل.

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