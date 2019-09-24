شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد للمواصلات فى برلين‭ ‬يقدم خدمات من القطارات إلى الدراجات النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتحول برلين عاصمة ألمانيا التي تشهد نموا سريعا إلى التكنولوجيا للتشجيع على استخدام كل أنواع المواصلات داخل المدينة، باستثناء السيارات الخاصة، في إطار سعيها للحد من التكدس المروري.

وبدا تشغيل التطبيق الجديد اليوم الثلاثاء ليقدم للمستخدمين خيارات متنوعة تتراوح من قطار برلين إلى الدراجات النارية مما يجعل المدينة التي يقطنها 3.6 مليون نسمة واحدة من أوائل المدن التي تقدم خدمة مواصلات مجمعة.

وتدير هيئة المواصلات (بي.في.جي) التطبيق الذي يحمل اسم (جيلبي) ويعمل بتكنولوجيا من شركة ترافي الليتوانية وهي شركة جديدة أقامت منصة مشابهة للمواصلات في فيلنيوس ودخلت في شراكة مع براج وجاكرتا.

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ولتشغيل التطبيق يتعين على المستخدم تحميل صوره له وصور بطاقته الشخصية ورخصة قيادته ووسيلة الدفع.

ويقول مايكل هيدر رئيس جيلبي إن 60 بالمئة ممن قاموا بتحميل التطبيق حتى الآن قاموا بهذه الخطوات. ويستخدمون في المتوسط 2.3 رحلة أسبوعيا.

وما زال جيلبي حتى الآن مجرد تجربة لاستخدام التكنولوجيا في مساعدة الناس على الوصول من مكان بعينه إلى آخر. وبالنسبة لهيدر التطبيق جزء من فكرة أكبر لإقامة مراكز للنقل على نطاق أوسع تشمل محطات شحن ومراكز قرب محطات المترو وتخصيص مساحات أكبر في الطرق لوسائل المواصلات الجماعية.

وقال "يتعين أن يترك الناس سياراتهم وأن يستخدموا جيلبي في الانتقال... نريد أن يصبح جيلبي رقم واحد في النقل الجماعي في برلين".