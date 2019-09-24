شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقق مع شركة للسجائر الإلكترونية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المدعون الفيدراليون بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقًا جنائيًا مع شركة شركة مصنعة للسجائر الإلكترونية تتمتع بشعبية كبيرة، حيث يقود التحقيق مكتب المدعي الأمريكي للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا.

ونقلاً عن موقع “TheVerge” الأمريكي، واجهت الشركة عددًا من التحديات القانونية في الأشهر الأخيرة حيث ينمو الغضب الحكومي بسبب مئات الأمراض المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية بما في ذلك سبع حالات وفاة، لذلك قام عدد من السلطات الفيدرالية بالتحقيق بالفعل مع الشركة، كما تقوم إدارة الأغذية والعقاقير أيضًا بالتحقيق مع جول ولكن لا يُعرف الكثير عن تحقيقاتها.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت من قبل منظمات مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الناس من التوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية تمامًا مع تزايد المخاوف من الأمراض التي يسببها الفيروس، كما تم حذر منتجات Vaping المنهكة بشكل عام، وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارته ستسعى لحظر السجائر الالكترونية المنكهة من خلال ادارة الاغذية والعقاقير.