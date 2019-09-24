تكنولوجيا: شاومي تعلن عن واجهة MIUI 11 وتكشف عن قائمة بالهواتف المقرر تحديثها قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن إصدارها الجديد من واجهة MIUI 11 الذي يأتي بتصميم مرئي جديد، والذي ينطلق إلى الهواتف الذكية بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.

حددت شركة شاومي الشهر المقبل لبدء دفع الإصدار الجديد من واجهة المستخدم MIUI 11 لهواتف الشركة، حيث يأتي تصميم الواجهة الجديد بتركيز أكبر على إبراز المحتوى، مع نوع جديد من الخطوط يقدم من الشركة ويعرف ب”Milan Pro” حيث يتميز بتقنية ديناميكية لتحديد حجم النص.

كما تقدم شاومي واجهة MIUI 11 الجديدة بمؤثرات صوتية ديناميكية تحاكي الصوتيات المحيطة من الطبيعة، أيضاً تأتي واجهة MIUI 11 بمشاهد مختلفة ومتغيرة لشاشة الغلق، مع عرض برسوم متحركة للإخطارات، مع إمكانية تخصيص عرض الإشعارات بالتجربة المفضلة للمستخدم على شاشة الغلق.

واجهة MIUI 11 تأتي أيضاً ببعض المميزات الإحترافية المدمجة، ومنها إمكانية معاينة الملفات في صور مصغرة، ونقر سريع لإسقاط المحتوى على الشاشات، مع سرعة لنقل الملفات تصل إلى 82 ميجا بايت في الثانية للإصدارات المتوافقة من هواتف شاومي الذكية.

تطبيقات Office في واجهة MIUI 11

Advertisements

Mi Work suite تأتي مجموعة Mi Work لدعم المستخدم في مشاركة الملفات، ونقل الوثائق كبيرة الحجم، مع دعم المستخدم بميزة الطباعة اللاسلكية للملفات

تأتي مجموعة Mi Work لدعم المستخدم في مشاركة الملفات، ونقل الوثائق كبيرة الحجم، مع دعم المستخدم بميزة الطباعة اللاسلكية للملفات Mi Go مساعد ذكي من شاومي، مع نمط لتوفير الطاقة يدعم الهاتف للإستمرار في وضع الإستعداد حتى 24 ساعة مع نسبة 5% فقط في البطارية.

هواتف شاومي المقرر تحديثها في منتصف شهر أكتوبر

Mi 9

Mi 9 Transparent Edition

Mi9 SE

Mi MIX 3

Mi MIX 2S

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 Transparent Explorer Edition

Mi 8 Pro للنموذج المميز بمستشعر للبصمة في الشاشة

Mi8 SE

Mi Max 3

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

هواتف شاومي المقرر تحديثها في نهاية شهر أكتوبر

Mi 9 Pro 5G

Mi CC9

Mi CC9 Mito Custom Edition

Mi CC9e

Mi MIX 2

Mi Note 3

Mi 6

Mi 6X

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi S2/Y2

هواتف شاومي المقرر تحديثها في بداية شهر نوفمبر

Mi MIX

Mi 5s

Mi 5s plus

Mi 5X

Mi 5C

Mi Note 2

Mi PLAY

Mi Max 2

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi 5 Plus

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 4X

Redmi 5A

Redmi Note 5A Pro

المصدر

اعلان

