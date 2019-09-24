Realme تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Realme X2 مع المعالج Snapdragon 730G، وكاميرا بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الصينية Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme XT قبل أكثر من أسبوع، واليوم قررت هذه الشركة إزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر يُدعى Realme X2.

الهاتف Realme X2 الجديد يستند على الهاتف Realme XT ولكنه يضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 730G، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، والدعم للشحن السريع بقوة 30W بفضل تقنية 30W VOOC Flash Charge 4.0. وعلاوة على ذلك، فهو يضم أيضًا رقاقة NFC.

وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Realme X2 الجديد يأتي مع ميزات على مستوى الكاميرا والتي لن تراها في الهاتف Realme XT، مثل تسجيل الفيديوهات بإستخدام الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، وطمس الخلفية في الوقت الفعلي في الفيديوهات.

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الهاتف Realme X2 يضم هو الأخر شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 4000mAh، فضلا عن أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأساسية تدعم تقنية دمج البكسلات بحيث تقوم بدمج أربع بكسلات صغيرة لتشكل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور واضحة بدقة 16 ميغابكسل، على الرغم من أن هناك وضع خاص يتيح للمستخدمين إلتقاط الصور بدقة 64 ميغابكسل كاملة.





الهاتف Realme X2 سيكون متوفرًا باللونين الأبيض والأزرق، وسيُباع في الصين في نسختين، واحدة تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، وأخرى تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية علمًا أن النسخة الأولى ستكلف 225 دولار أمريكي، بينما ستكلف النسخة الثانية ما يعادل 265 دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت شركة Realme كذلك اليوم بإطلاق سماعات Realme Buds Wireless في الصين. تم تسعير هذه السماعات الجديدة بما يُعادل 20 دولار أمريكي علمًا أنها ستُعرض للبيع إبتداءً من 27 سبتمبر.