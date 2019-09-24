الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 Pro مع المعالج +Snapdragon 855، وشاحن بقوة 45W

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في سلسلة هواتف Xiaomi Mi9 Series. هذا العضو الجديد يُدعى Xiaomi Mi9 Pro، ويضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB.

الهاتف Xiaomi Mi9 Pro الجديد يضم شاشة OLED بحجم 6.39 إنش مع مستشعر لبصمات الأصابع، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Xiaomi قررت في معظم فترات المؤتمر الحديث عن الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G، ولكن هذا الهاتف سيكون متوفرًا في نسخة أخرى متوافقة مع شبكات 4G فقط.

الهاتف Xiaomi Mi9 Pro الجديد يأتي مع بطارية أكبر بسعة 4000mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W مع الشاحن المناسب الذي يأتي بشكل مسبق مع الهاتف، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W. ونجحت شركة Xiaomi في بلوغ سرعة الشحن اللاسلكي هذه بفضل قاعدة الشحن اللاسلكي الجديد من الشركة والتي تمتاز ببنية جديدة للأسلاك والتبريد الإضافي.

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يجلب الهاتف Xiaomi Mi9 Pro أيضًا الشحن العكسي بسرعة تصل إلى 10W. وبغض النظر عن الشحن، فالهاتف الرائد الجديد من شركة Xiaomi أصبح الآن كذلك يأتي مع غرفة أكبر للصوت مما يتيح له تقديم صوتًا أعلى وأفضل.

سعر الهاتف Xiaomi Mi9 Pro سيبدأ من 520 دولار أمريكي وقد يصل إلى 605 دولارات أمريكي مع العلم بأنه سيكون متوفرًا في عدة نُسخ تشمل 8GB/128GB و 8GB/256GB و 12GB/256GB و 12GB/512GB. وسيتم عرض هذا الهاتف للبيع باللونين الأبيض والأسود.





سيستلم أول 100 شخص يطلبون الهاتف مسبقًا اليوم هواتفهم خلال ثلاثة أيام، ويمكن للباقي بدء عمليات الشراء يوم الجمعة علمًا أن عملية الشحن ستبدأ بشكل فعلي خلال سبعة أيام. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن نسخة 5G من الهاتف Xiaomi Mi9 Pro ستُصبح متاحة للشراء إبتداء من 31 أكتوبر، لذلك يتعين علينا الإنتظار لفترة أطول قبل الحصول على السعر الرسمي لهذه النسخة.