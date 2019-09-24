الإمارات تصبح رائدة عالمياً في التعليم المستقبلي

افتتحت دولة الإمارات في الأسبوع الماضي أول مختبر لتدريب القيادات المؤسسية والإداريين باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي (Multiplayer Virtual Reality Leadership Lab)، وهو الأول من نوعه في المنطقة والثاني في العالم بعد افتتاح مختبر مماثل في الصين مؤخراً.

ويجمع المركز، الذي افتتحته شركة التدريب الرائدة Biz Group في مدينة دبي للإنتاج، بين تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراضي ومحتوى تفاعلي فريد صمم بالاعتماد على علم النفس السلوكي المتقدم، ما يغير جذرياً طريقة تدريب القيادات والإداريين على مهارات جديدة تساعدهم على النجاح بالمستقبل.

ويشكل هذا الأمر نقلة نوعية في جهود بناء قادة الأعمال وتدريبهم في المنطقة انطلاقاً من دبي، ويدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لإعداد قادة مستعدين للمستقبل ولتحديات عالم الأعمال دائم التغير، وتطوير اقتصاد تنافسي معرفي.

ويضم المركز عدد من وحدات الواقع الافتراضي التي يمكن أن يستخدمها فريق أو مجموعة في الوقت نفسه، وتم تزويده بأحدث التكنولوجيا من شركة (HTC VIVE) الرائدة في مجال الواقع الافتراضي، وقامت بتطويره شركة (Jenson8)، وهي شركة عالمية متخصصة في إنشاء المحتوى التعليمي بالواقع الافتراضي.

ويأتي إطلاق المركز بعد بروز توجه متنام في اعتماد الواقع الافتراضي لأغراض التدريب مع انتقال القادة من حدود الأعمال المتاحة اليوم إلى مستقبل جديد لم يكن ممكناً تصوره سابقاً.

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وقد سبق أن اعتمدت شركات مثل Walmart و BMW و Verizon وعدد كبير من الشركات التي صنفت ضمن قائمة فورتشن 500، الواقع الافتراضي لتطوير مهارات أفرادها السلوكية.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، سيحتاج ما لا يقل عن 54 في المئة من مجمل الموظفين إلى تعزيز وتحسين مهاراتهم بشكل ملموس بحلول عام 2022.

ووفق تقرير “مستقبل الوظائف في الشرق الأوسط” الصادر سنة 2018، فإنه بغية الاستفادة من الإمكانات التحويلية التي تتميز بها الثورة الصناعية الرابعة، سيطلب من قادة الأعمال في القطاعات والمناطق كافة وبشكل متزايد، وضع استراتيجية شاملة للقوى العاملة من أجل تلبية متطلبات العصر الجديد وتسريع عملية التغيير والابتكار.

وبحسب التقرير أيضاً، تشمل المهارات التي ستحافظ على إيقاع نمو لافت بحلول عام 2022، التفكير التحليلي والابتكار، بالإضافة إلى التعلم المستمر واستراتيجيات التعلم.

وستحتفظ المهارات البشرية على غرار الإبداع والابتكار وحس المبادرة والتفكير النقدي والإقناع والمفاوضة بقيمتها، بالإضافة إلى الانتباه للتفاصيل والقدرة على التكيف والتحلي بالمرونة وحل المشكلات المعقدة، ويزداد الطلب على الذكاء العاطفي والقيادة والتأثير الاجتماعي وإدارة خدمة الجمهور.

ويُعد مركز تدريب قادة الأعمال بالواقع الإفتراضي متعدد المشاركين بمثابة المنشأة الوحيدة في الشرق الأوسط التي توفر مشاركة أكثر من جهة واحدة، ويمكن استخدام المركز لبرامج التدريب التعاونية على القيادة أو كمركز للتقييم.