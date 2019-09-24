شاومي تكشف عن هاتف مصنوع بالكامل من الشاشة

كشفت شركة شاومي الصينية عن جهاز (Mi Mix Alpha)، وهو هاتف تقول: إنه يتمتع بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 180.6 في المئة، ويُستخدم معيار نسبة الشاشة إلى الجسم للدلالة على مقدار الشاشة مقارنة بحجم جسم الهاتف نفسه، وكلما كانت نسبة الشاشة إلى الجسم أعلى، كلما كانت الحواف أصغر.

ويتمتع جهاز (iPhone 11 Pro) بنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 82.1 في المئة، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هاتف هواوي (Mate 30 Pro) زهاء 94.1 في المئة، في حين تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هاتف سامسونج (Galaxy Note 10 Plus) نحو 91 في المئة.

ولطالما دفعت سلسلة (Mi Mix) من شاومي حدود شاشات الهاتف وعوامل الشكل، بدءًا من النموذج الأصلي ووصولًا لهاتف العام الماضي (Mi Mix 3).

ويحتوي هاتف (Mi Mix Alpha) من شاومي على شاشة بزاوية 360 درجة، حيث تلتف الشاشة المحيطية حول الهاتف بأكمله، مما يعطي شعورًا بأن الهاتف مصنع بالكامل مع الشاشة، مع عرض أيقونات الحالة مثل إشارة الشبكة ومستوى شحن البطارية على الجانب.

وتتواجد الحافة الوحيدة في الهاتف على شكل شريط ضيق على الجهة الخفية يضم الكاميرا بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر سامسونج الجديد بقياس 1/1.33 إنشًا، والذي تم تطويره بالتعاون مع شاومي.

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كما تتضمن الكاميرا عدسة واسعة الزاوية بدقة 20 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، وتنتج الكاميرا صور بدقة 12032×924 بيكسل.

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وكما هو الحال مع أجهزة استشعار سامسونج عالية الدقة الحديثة الأخرى، يتم دمج وحدات البيكسل في مربعات 2×2 لتحسين حساسية الضوء في الإضاءة المنخفضة، والتي تنتج في هذه الحالة صورًا بدقة 27 ميجابيكسل.

وصنعت شاومي الجهاز من التيتانيوم وزجاج الياقوت والسيراميك، ودمجت جميع هوائيات الهاتف في الإطار العلوي والسفلي وشريط الكاميرا، كما يتضمن تقنية صوتية ضمن الشاشة تحل محل سماعة الأذن وسماعة الرأس التقليدية.

أما بالنسبة للمواصفات التقليدية للهاتف، فهناك معالج (+Snapdragon 855)، ومودم داعم لاتصالات الجيل الخامس (5G)، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت (UFS 3.0)، وشحن سريع بسرعة 40 وات، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير.

وبسبب الشاشة المنحنية، فإن الجهاز لا يتضمن أزرار صوت عادية، بل يستخدم أزرار صوت حساسة للضغط على أي من الجانبين لضبط مستوى الصوت، كما لا يحتوي (Mix Alpha) على كاميرا أمامية، بحيث يمكن استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط الصور الشخصية.

وتصف شاومي جهاز (Mix Alpha) بأنه نموذج أولي أو مفهوم جديد للهاتف الذكي، ولن يتم إنتاجه على نطاق واسع في أي وقت قريب، بحيث يدخل الجهاز مرحلة الإنتاج الصغيرة بحلول نهاية شهر ديسمبر، على أن يطرح للبيع بسعر 2800 دولار.