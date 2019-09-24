شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتفالا بأول مهمة للإمارات بالفضاء البريد يصدر طابعا تذكاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، مجموعة من الطوابع التذكارية يوم غد 25 سبتمبر الجارى، احتفالا بأول مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتى ستشهد انطلاق هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتى ذلك، بعد مرور 55 عاما على توجيهات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بإصدار طابع تذكارى لرحلة رواد الفضاء الأمريكية الأولى إلى الفضاء الخارجى تحت شعار "تكريم رواد الفضاء".

Advertisements

تضم مجموعة الطوابع التذكارية المكونة من ستة تصاميم، صورا لرائد الفضاء هزاع المنصورى المشارك فى الرحلة، ورائد الفضاء البديل سلطان النيادى، إضافة إلى مركبة الفضاء سويوز إم إس، ومحطة الفضاء الدولية وشعار مهمة 25 سبتمبر "طموح زايد"، الذى يظهر رسما للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان معنونا بـ "طموح زايد".

و قال سعادة عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذى لمجموعة بريد الإمارات، " أصدر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم فى عام 1964 طابعا يحتفى برواد الفضاء فى دلالة على الرؤية الاستشرافية للدولة، وفى خلال 55 عاما تحول هذا الطموح إلى واقع واقتربت الإمارات من تحقيق هدفها المتمثل فى تأكيد ريادتها فى صناعة الفضاء" .