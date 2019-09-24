شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسعى للتخلص من عمليات الاحتيال المالية على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث تويتر سياسته الخاصة بالاحتيال المالي، فبداية من اليوم لا يُسمح للمستخدمين بخداع الآخرين لإرسال أموال أو معلومات مالية شخصية، وأصبح من السهل على المستخدمين الإبلاغ عن الاحتيال.

وفقاً لموقع " انجادجيت" الأمريكي، أعلن موقع تويتر أنه لا يجوز للمستخدمين تشغيل حساب مزيف أو التظاهر بأنه شخصية عامة أو مؤسسة، حيث ستُحظر مخططات احتيال الأموال التي يطلب فيها المستخدمون مبلغًا صغيرًا من المال مقابل مبلغ أكبر، كما قامت بحظر إعلانات العملة المشفرة.

وللإبلاغ عن حالات الاحتيال يمكن للمستخدمين تحديد "الإبلاغ عن تغريدة" من القائمة المنسدلة، واختيار "إنه مريب أو غير مرغوب فيه" ثم اختيار نوع الانتهاك.