شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق قمة أفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة (أفريكاب) بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء قمة أفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة (أفريكاب) التي تنظمها تونس على مدى يومين، ويشارك فيها أكثر من 20 وزيرا أفريقيا، وعدد من كبار المسئولين الأفارقة وممثلي المؤسسات المانحة.

وتهدف هذه القمة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في أفريقيا، ويتضمن برنامجها عقد عدة ورش تحت إشراف أكثر من 150 خبيرا ومتحدثا دوليا من مختلف أنحاء العالم.

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وجرى إسناد تنظيم هذه القمة لتونس خلال اجتماع رؤساء الدول الأفارقة في كيجالي عاصمة رواندا في 14 مايو الماضي، وسيناقش المشاركون في الورش مواضيع تتعلق بـ"المدن الذكية و"الابتكار المفتوح في أفريقيا" و"الفرص المتاحة للشركات الناشئة" و"تنافس الشركات لتصور مدنية المستقبل بتقنية ثلاثية الأبعاد".

وستشهد القمة إجراء مسابقة لاختيار 25 شركة ناشئة واعدة، وكذلك إتاحة المجال أمام 100 مؤسسة ناشئة أفريقية لعرض أفكارها أمام الممولين الدوليين، وتنظيم مسابقة لأفضل تطبيقات الهاتف المحمول.