شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يساعد هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية فى التحقيق مع فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة Snap المطورة لتطبيق سناب شات، والتى تعتبر واحدة من أكبر المتضررين من شركة فيس بوك، تساعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC في الوقت الذي تطلق فيه تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في الممارسات التجارية لعملاق الشبكات الاجتماعية.

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، فقد أنشأت Snap وهي الشركة الأم لـ Snapchat، ملفًا تحت عنوان "Project Voldemort" يحتوي على أسرار فيس بوك على ما يبدو، وقال التقرير "إن الملفات الموجودة في" Project Voldemort "تؤرخ لتحركات فيس بوك التي هددت بتقويض عمل Snap، بما في ذلك تثبيط أصحاب الحسابات المشهورة، أو المؤثرين ، عن الرجوع إلى Snap على حسابات انستجرام الخاصة بهم.

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ويشترك Snap و فيس بوك في سجل مرير من الصراع، حيث يقوم الأخير بنسخ العديد من ميزات Snapchat، فبداية من إطلاق "Camera Effects Platform" لتشجيع تأثيرات الواقع المعزز (AR) - وهي خطوة أبلغت عنها The New York Times باسم "سرقة وقحة" من فيس بوك لـ Snapchat - إلى إضافة "Stories" على غرار Snapchat وتأثيرات خاصة للكاميرا في كل التطبيقات الاجتماعية" فيس بوك و Messenger و WhatsApp و انستجرام".

ولعل Snapchat هو الذي ابتكر أقنعة AR للصور المتحركة ومرشحات الوجه، كما أضاف فيس بوك أيضًا Geostickers إلى انستجرام، حيث يقدم علامات خاصة بالموقع في مدينتين (مدينة نيويورك وجاكرتا) يمكن للمستخدمين لصق الصور عليها، و

ووفقًا لـ WSJ، أجرت FTC اتصالات مع العشرات من المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا ومطوري التطبيقات، وفي حكم تاريخي، فرضت FTC الأمريكية في يوليو غرامة كبيرة بقيمة 5 مليارات دولار على فيس بوك بسبب انتهاكات خصوصية المستخدمين في فضيحة Cambridge Analytica، إلى جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي توجه منهاج التواصل الاجتماعي لدفع 100 مليون دولار عقوبة لعمل إفصاحات مضللة فيما يتعلق بخطر إساءة استخدام بيانات المستخدم.