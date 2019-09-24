إكتشاف أدلة جديدة ” تؤكد ” قدوم جهاز للتعقب من شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا منذ فترة الشائعات التي تتحدث عن تطوير شركة آبل لجهاز جديد للتعقب مشابه لجهاز Tile Tracker. ومع ذلك، قامت شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن هواتف iPhone 11 Series دون أن تكشف عن هذا الملحق. ومع ذلك، بناءً على الأدلة المكتشفة حديثًا، فيبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن تقوم شركة آبل بالكشف رسميًا عن هذا الملحق.

في الواقع، لقد نجح موقع MacRumors في رصد قسم داخل نظام iOS 13 يوضح ما يبدو أنه واجهة المستخدم الخاصة بالملحق. يبدو أن واجهة المستخدم لا تزال في مراحل مبكرة من عملية التطوير حيث يُشار إلى الملحق بالإسم الرمزي ” B389 “. بناءً على هذه الواجهة، سيتمكن المستخدمون من إضافة أجهزة التعقب إلى القائمة، مما يعني أنه إذا كان لديك أكثر من جهاز واحد، فيمكنك تتبعهم من خلال هذا التطبيق.

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ومن غير الواضح لماذا لم تعلن شركة آبل رسميًا عن جهاز التعقب بعد أن بدا أن حدث الإعلان عن هواتف iPhone 11 Series هو الوقت المثالي، ولكن ربما لم يكن الملحق جاهزًا بعد. سيكون مشابهًا لـ Tile Tracker من حيث الأداء الوظيفي، ولكن وفقا للشائعات، سيكون الملحق الجديد أكثر دقة نظرًا لإستخدام آبل لتقنية واسعة النطاق للغاية والتي ستجعل الملحق أكثر دقة مقارنة بتقنية البلوتوث.

لا يزال لدى شركة آبل حدث آخر على الأقل سيتم عقده على الأرجح في شهر أكتوبر المقبل، وهو الحدث حيث من المرجح أن تكشف الشركة عن لوحيات iPad Pro الجديدة، وربما حاسوب MacBook Pro جديد بحجم 16 إنش، لذلك ربما سنعلم المزيد عن جهاز التعقب الجديد آنذاك.