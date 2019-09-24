الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha مع شاشة تلتف حول الهيكل، وكاميرا بدقة 108MP

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كانت شركة Xiaomi تخصص تقنياتها الأكثر إثارة للإهتمام لسلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix، والهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الذي أعلنت عنه الشركة للتو لن يخيب آمالك، فهو يضم شاشة ملفوفة وكاميرا بدقة 108 ميغابكسل، والمعالج الأحدث من شركة كوالكوم.

ومع ذلك، هناك شيء مهم يجب أخذه بعين الإعتبار وهو أن الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الجديد سيُكلف 19999 يوان صيني، وهو ما يعادل أكثر من 2800 دولار أمريكي. نعم، الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الجديد أغلى من Galaxy Fold و Huawei Mate X.

يضم هذا الهاتف الرائد المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، و12GB من الذاكرة العشوائية، و512GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك بطارية بسعة 4050mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W. ومع ذلك، يبقى العنصر الأكثر إثارة للإهتمام هو الشاشة التي تلتف حول الهاتف نفسه.

تقول شركة Xiaomi أن هذا التصميم يجعل الشاشة تغطي 180% من الهاتف، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف يضم شاشة أكبر من شاشة الهاتف Huawei Mate X القابل للطي، على الرغم من أنه لا يمكن فتح شاشة الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha لتحويله إلى جهاز لوحي.

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تجدر الإشارة إلى أن شاشة الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha تمتاز بإطار بسمك 2.15mm في الأعلى والأسفل وشريط للكاميرا في الخلف مع عدسات محمية بزجاج الياقوت. الحواف تعتبر حساسة للضغط وستوفر الإشعارات. لا يوجد أي مكبر للصوت أو أي فتحات أخرى. وبالنسبة لمستشعر القرب، فهو يعمل بالموجات فوق الصوتية، ويتم توفير الصوت بفضل ” تقنية تمرير الصوت عبر الشاشة “، وهناك تقنية متقدمة لرفض عمليات الإدخال الخطأ عن طريق راحة اليد.

الكاميرا الأساسية في الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha تضم مستشعر بحجم 1/1.33 إنش، وتكنولوجيا Tetracell، والتي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير مما يسمح لهذا المستشعر بإلتقاط صور مليئة بالتفاصيل بدقة 27 ميغابكسل. أما بخصوص الكاميرا الواسعة الزاوية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل، في حين تضم الكاميرا الثالثة المُقربة مستشعر بدقة 12 ميغابكسل.

قد تعتقد أن هذا الجهاز هش للغاية، ولكن شركة Xiaomi بذلت قصارى جهدها لحمايته، فهيكل الهاتف مصنوع من معدن من الدرجة الفضائية، بينما تم تصنيع الشريط الخلفي من السيراميك. إذا كنت على إستعداد لإنفاق هذا المبلغ الهائل من المال، فعليك الإنتظار حتى شهر ديسمبر عندما يتم إطلاق الهاتف.