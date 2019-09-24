شاومي: شحن هاتف Mi 9 Pro 5G بالكامل في 48 دقيقة

أعلنت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الجديد (Xiaomi Mi 9 Pro 5G)، وهو نموذج جديد من طراز (Xiaomi Mi 9) مع مجموعة شرائح جديدة وشحن أسرع بكثير.

ويعتمد الهاتف على معالج (+Snapdragon 855) بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع 128/256/512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

كما يتضمن شاشة (OLED) بقياس 6.4 إنشًا مع معايرة احترافية وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحتها، بالإضافة إلى مودم داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) تقول شاومي: إنه يوفر تغطية كاملة لشركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين.

وتُعد شاومي واحدة من شركات صناعة الهواتف الصينية الوحيدة التي تدعم الشحن اللاسلكي بشكل كامل، ويجب أن يكون هاتف (Xiaomi Mi 9 Pro 5G) رائدًا في هذا المجال، إذ يمكن شحنه لاسلكيًا بسرعة 30 وات على حامل مخصص.

ووفقًا لشاومي: فإن الشاحن اللاسلكي قادر على شحن بطارية الهاتف بسعة 4000 ميلي أمبير في 69 دقيقة، بينما يمكن شحنًا سلكيًا بسرعة 40 وات خلال 48 دقيقة فقط.

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ويأتي الهاتف مزودًا بواجهة المستخدم الجديدة (MIUI 11)، والتي تشمل على خط جديد يسمى (Milan Pro)، وتطبيقات جديدة لمجموعة العمل (Mi Work) و (Mi Go).

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ويتضمن تطبيق (Mi Go) مساعد السفر الذكي ووضع توفير الطاقة الفائقة الذي يسمح بتشغيل الجهاز في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة عبر 5 في المئة فقط من الشحن، بينما يستضيف تطبيق (Mi Work) ميزات مثل مشاركة الملفات ونقل المستندات الكبيرة والشاشة الذكية.

ويمتاز هاتف (Xiaomi Mi 9 Pro 5G) أيضًا بالشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 10 وات، وحصل الهاتف على ترقية أخرى تتمثل في مكبر الصوت الجديد، مما يمنحه صوتًا أعلى وأفضل.

ويبدو أن نظام الكاميرا لم يتغير عن هاتف (Xiaomi Mi 9)، إذ هناك عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع عدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل.

ويكلف جهاز (Xiaomi Mi 9 Pro 5G) زهاء 520 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت، و 535 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت، بينما تأتي نسخة 12/256 بسعر 575 دولارًا، و 605 دولارًا لنسخة 12/512 جيجابايت.

ومن المفترض أن تبيع الشركة مسند الشحن اللاسلكي بسرعة 30 وابط بشكل منفصل بسعر 20 دولارًا، على أن يجري إطلاق الهاتف أولًا في الصين.