شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبرى شركات التكنولوجيا تتعاون لإنشاء منظمة تكافح الإرهاب عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركات فيس بوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب معا، من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر إنشاء منظمة منفصلة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أعلن "المنتدى العالمي للإنترنت لمكافحة الإرهاب" The Global Internet Forum to Counter Terrorism اليوم أنه يعتزم تعيين مدير تنفيذي وموظفين منفصلين لقيادة المبادرة، التي تم تشكيلها منذ أكثر من عامين بقليل، كما سيشارك في المبادرة كل من أمازون وواتس آب ولينكد إن.

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وقد التقى أعضاء المجموعة اليوم برئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة كيفية امتثال عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي للخطة المسماة "دعوة كرايستشيرش"، حيث جاءت هذه الدعوة بعد إطلاق النار على مسجد في كرايستشيرش في نيوزيلندا والذي قتل 51 شخصًا بينما كان يستخدم Facebook Live، حيث أن شركات التكنولوجيا ساعدت في الإعلان عن مثل هذه الحوادث.

وقالت منظمة GIFCT المستقلة إنها ستلتزم بتنفيذ خطة كرايستشيرش كول المكونة من تسع نقاط، والتي تضمنت بروتوكولات أفضل للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الضار، والتعاون في التكنولوجيا، وغرس عمليات التحقق من البث الحي لتجنب نشر المواد المتطرفة والمزيد، فيما كشف فيس بوك عن سياسة جديدة لميزة Facebook Live الخاصة به بعد فترة وجيزة من إطلاق النار الجماعي في كرايستشيرش ولكن لم ينشر أي ضمانات إضافية بعد.

وفي الآونة الأخيرة، ساهمت المجموعة في قاعدة بيانات مشتركة من "التجزئة" أو بصمات رقمية من الصور الإرهابية المعروفة والدعاية الفيديو، ونظرًا لأن الإرهابيين غالبًا ما يقومون بتحميل نفس المحتوى على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، فإنه من المفيد في كثير من الأحيان أن تكون المنصات تراقب هذه المواد قبل أن تنتشر.