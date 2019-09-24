شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعيد ابتكار الحياة الرقمية بإطلاق حزمة خدمات وتطبيقات Huawei Mobile Services لسلسة HUAWEI Mate 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن إطلاق حزمة الخدمات والتطبيقات الخاصة بها Huawei Mobile Services لأول مرة لسلسلة هواتفها الرائدة HUAWEI Mate 30 وذلك مع إطلاق هواتف هواوي الجديدة في مدينة ميونخ الألمانية.

تتميز سلسلة HUAWEI Mate 30 المكونة من Mate 30 وMate 30 Pro بكونها أولي الهواتف المتطورة المزودة بالجيل الثاني من تكنولوجيا 5G للاتصالات بالإضافة الي تزويدها برقاقة معالج Kirin 990.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "لأول مرة تطلق هواوي حزمة الخدمات والتطبيقات الخاصة بها HUAWEI Mobile Services (HMS) على سلسلة HUAWEI Mate 30، حيث ستعيد ابتكار أسلوب الحياة الرقمية من خلال تقديم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي تتسم بأكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين حول العالم."

تشمل حزمة هواوي للخدمات والتطبيقات HUAWEI Mobile Services (HMS) غلي العديد من التطبيقات التي ستغير أسلوب الحياة الرقمية للمستخدمين مثل معرض التطبيقات HUAWEI App Gallery، متصفح الإنترنت HUAWEI Browser، HUAWEI Mobile Cloud، HUAWEI Themes، مشغل الموسيقي HUAWEI Music، مشغل الفيديو HUAWEI Video، HUAWEI Reader، المساعد الشخصي HUAWEI Assistant وغيرها من التطبيقات التي أصبحت جزء مهم من تجربة المستخدم لحزمة خدمات وتطبيقات HUAWEI Mobile Services.

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تأتي سلسلة HUAWEI Mate 30 بمعرض التطبيقات الخاص بهواوي HUAWEI App Gallery، حيث أن قاعدة مستخدمي HUAWEI App Gallery بلغت أكثر من 390 مليون مستخدم نشط في أكثر من 170 بلد حول العالم منذ اطلاقه العالمي في شهر ابريل لعام 2018.

بلغ عدد مرات التحميل من على HUAWEI App Gallery 180 مليار مرة خلال عام واحد، ويتزايد عدد التطبيقات في قائمة الأفضل نظراً لانضمام العديد من مطوري البرمجيات الي نظام HMS Ecosystem.

ومن أجل تشجيع المطورين لإضافة المزيد من التطبيقات لنظام HMS Ecosystem، قامت هواوي بزيادة استثماراتها من مليار يوان صيني الي مليار دولار أمريكي في برنامج “Shining Stars” الذي يضم مطورين عالميين.

80% من هذه الاستثمارات موجهة لتسريع وتحفيز عامل الابتكار لدي المطورين.

والجدير بالذكر، أنه بإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة HUAWEI Mate 30، ستستمر حزمة خدمات وتطبيقات HUAWEI Mobile Services في بناء نظام Ecosystem مدعم بالذكاء الاصطناعي قائم على تجربة المستخدم، التي تعيد ابتكار أسلوب الحياة الرقمية وتقدم تجربة رقمية استثنائية لمستخدمي سلسلة Mate 30 حول العالم.