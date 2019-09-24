شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفوز فى معركتها مع فرنسا بشأن "حق النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم تعد شركة جوجل مضطرة لإزالة روابط بيانات شخصية حساسة على مستوى العالم، فقد قضت بذلك المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عندما فصلت في نزاع بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وجهات تنظيمية تعمل على حماية الخصوصية في فرنسا.

وكانت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا (سي.إن.أي.إل) قد غرمت جوجل مئة ألف يورو في عام 2016 لرفضها إزالة معلومات حساسة من نتائج البحث على الإنترنت على مستوى العالم بناء على طلب في إطار ما يعرف باسم "حق النسيان".