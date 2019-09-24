شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تقرر إنتاج مركبة فضائية عامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمس المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن روسيا ستنتج نسخة عامة من مركبة "أريول" الفضائية، وليس نسختين كما كان مقررا في السابق، بحسب موقع روسيا اليوم.
ويذكر أنه كان من المقرر سابقا إنتاج نسختين من مركبة "أريول" الفضائية، واحدة للرحلات إلى المدار القريب من الأرض، والثانية للرحلات إلى القمر. وقد وضح مصدر في المؤسسة، بأن الحديث يدور حول إنتاج مركبة فضائية تخدم الرحلتين.
وقال، "يجب أن تضمن هذه المركبة العودة بسلام إلى الأرض بالسرعة الفضائية الثانية"، كما يخطط لإجراء أول إطلاق تجريبي للمركبة "أريول" في عام 2023 باستخدام صاروخ النقل Angara-A5P من مطار "فوستوتشني" الفضائي.
وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد أعلن في 6 سبتمبر الجاري أن المركبة الفضائية المأهولة الجديدة من نوع "فيديراتسيا" تقرر تسميتها "أريول".
وتعد مركبة "فيديراتسيا" (حاليا- أريول) – هي مركبة فضائية مكوكية مأهولة ستحل محل مركبات "سويوز". ويمكن للمركبة الجديدة أن تتسع لستة رواد فضاء و500 كيلوغرام بضائع. وعند استخدامها للشحن فقط يمكن أن تحمل إلى المدار الأرضي المنخفض مقدار طنين من البضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: روسيا تقرر إنتاج مركبة فضائية عامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.