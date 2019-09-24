تسريبات: حاسب جوجل Pixelbook Go يأتي بشاشة 4K

تخطط شركة جوجل لإطلاق حاسب (Pixelbook) جديد في حدث (Made by Google) المزمع عقده خلال الشهر المقبل في مدينة نيويورك، بحيث إن الحاسب الجديد لن يحمل اسم (Pixelbook 2)، بل (Pixelbook Go)، والذي سيكون بمثابة متابعة لحاسب (Pixelbook) الأصلي.

وبالرغم من أن حدث الأجهزة الكبير قد يركز بشكل كبير على هواتف جوجل الجديدة (Pixel 4) و (Pixel 4 XL) والجيل الثاني من مكبرات (Nest Mini)، و (Nest Wifi)، لكن يبدو أن الشركة لديها بعض المنتجات الأخرى للإعلان عنها أيضًا، بما في ذلك أحدث حاسب كروم بوك،

ويميل الحاسب الجديد (Pixelbook Go) إلى استعارة الكثير من ميزات حواسيب كروم بوك التقليدية، إذ يتخلى عن شكل إثنان في واحد 2 في 1 القابل للطي في (Pixelbook)؛ والتوافق مع (Pixelbook Pen)؛ وملحق (Pixel Slate) للوحة المفاتيح.

وتوضح التسريبات أن حاسب جوجل المحمول الجديد مصمم خصيصًا لقابلية الحمل، بحيث سيكون حاسب (Pixelbook Go) أكثر هدوءًا مقارنةً بحاسب (Pixelbook) وغيرها من أجهزة الحواسيب المحمولة في السوق.

كما أن الحاسب الجديد خفيف الوزن أيضًا بالمقارنة مع حاسب (Pixelbook) الأصلي، وذلك بفضل المغنيسيوم، المُستخدم ضمن العديد من حواسيب (Surface) الخاصة بشركة مايكروسوفت.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

أما بالنسبة للمواصفات، فإن التعليمات البرمجية المصدرية لمشروع (Chromium) كشفت عن العديد من المواصفات الخاصة بالجهاز، مثل حصول جميع نماذج (Pixelbook Go) على شاشة بقياس 13.3 إنشًا تعمل باللمس بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.

وتأتي الشاشة بدقة (Full HD) أو (4K) وفقًا للنموذج المختار، ووفقًا للمصادر فإن النماذج الراقية من الحاسب تأتي بشاشة بدقة (4K) فقط، مع حصولها على العلامة التجارية (Molecular Display) مثل (Pixel Slate).

ويعني ذلك أن حاسب (Pixelbook Go) هو ثاني حاسب كروم بوك يوفر خيار (4K) لدقة الشاشة، بعد حاسب لينفو (Lenovo Yoga Chromebook C630).

وعلى غرار (Pixelbook) و (Pixel Slate)، فإن (Pixelbook Go) سيكون متاحًا في مجموعة متنوعة من المستويات، عبر مجموعة واسعة من الأسعار، تختلف من حيث قوة المعالجة؛ وذاكرة الوصول العشوائي؛ ودقة الشاشة.

ويأتي (Pixelbook Go) بمعالجات إنتل (Core m3) أو (i5) أو (i7)، بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من السعة التخزينية.