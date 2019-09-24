شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تتوسع فى استخدام بيانات العملاء الإلكترونية فى المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليابان عن توسعها فى استخدام البيانات الإلكترونية للعملاء فى الجمارك فى المطارات لتسهيل دخول العدد المتزايد من الركاب الوافدين، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية العام القادم "طوكيو 2020".

وتسمح هذه الأنظمة للركاب بتقديم بيانات الجمارك إلكترونيا باستخدام تطبيق على الهاتف الذكى أثناء انتظار الحقائب حسبما ذكرت سلطات الجمارك اليابانية.

وسيتم تشغيل نظام البوابات الذى بدأ العمل به بالفعل فى أحد محطات الوصول فى مطار "ناريتا" فى مطارات نيو تشتوس وهانيدا وتشوبو وكانساى وفوكوكا اعتبارا من الربيع القادم، كما أعلن المسئولون عن استخدام مطار ناها لنفس النظام فى نهاية مارس المقبل.

ووفقا للنظام الجديد سيكون المسافرون مطالبين بتحميل التطبيق المطلوب مسبقا ويقومون عند بوابة الدخول بعرض جواز السفر والكود الخاص بهم عن طريق التطبيق الجديد.