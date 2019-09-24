تحديث جديد يجلب بعض ميزات Galaxy Note 10 إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد لكل من Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy S10e. هذا التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك الوضع الليلي للكاميرا الأمامية وميزة Live Focus والتي ظهرت لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، فضلا عن Link To Windows والدعم لخاصية Samsung DeX.

ستجد أيضًا خاصية AR Doodle في تطبيق الكاميرا، ولكن فقط في وضع الفيديو الذاتي ( Video Selfie ). تم إستعارة كل هذه الميزات من سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، ومن الجيد رؤيتها تشق طريقها إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 Series بهذه السرعة، دون أن تنتظر شركة سامسونج حتى تقوم بتضمينها في تحديثات Android 10 لهذه الهواتف.

عمومًا، هذا التحديث كبير جدًا ويبلغ حجمه 1.2 جيجابايت، لذلك نحن ننصح الجميع بتحميله بإستخدام شبكة الواي فاي لتجنب إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة. حاليًا، هذا التحديث متوفر في أوروبا، ولكننا نتوقع وصوله إلى المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع. وبالتالي، في حالة إذا لم يصل هذا التحديث إليك اليوم، فلا تقلق لأنه سيصل إلى جهازك عاجلاً أو أجلاً.