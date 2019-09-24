شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرائب الفضاء.. العلماء يبحثون عن سبب موت المجرات ويؤكدون: هناك من يقتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المجرات أيضا تموت، فلا شىء باقى فى هذا الكون حتى الأجسام الفضائية، والأغرب أن العلماء يؤكدون أن هناك من يقتلها، حيث يتم إيقاف تشكيل النجوم الخاص بها ويريد علماء الفلك معرفة السبب.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يأمل أول مشروع كبير تقوده كندا على أحد التلسكوبات الرائدة في العالم (VERTICO) فى الكشف عن تفاصيل تخص كيفية قتل المجرات بسبب بيئتها.

ويتكون الفريق البحثى من 30 خبيرا لرسم خريطة لغاز الهيدروجين الجزيئي، وهو الوقود الذي تصنع منه النجوم الجديدة، بدقة عالية عبر 51 مجرة في أقرب مجموعة مجرة لدينا.

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وبحث العلماء فى كيف تعيش المجرات في الكون وكيف تتفاعل مع محيطها، وكذلك التأثيرات الرئيسية على قدرتها على تكوين النجوم، لكن على وجه التحديد كيف تظل هذه البيئة بين الحياة والموت للعديد من المجرات لا يزال هذا الأمر لغزا.

وتعد مجموعات الكتل المجرية هي أكثر البيئات كثافة وتطرفًا في الكون، حيث تحتوي على مئات أو حتى آلاف المجرات.

وفي المناطق الداخلية الكثيفة غير المضيافة لهذه المجموعات، تتفاعل المجرات بقوة مع محيطها ومع بعضها البعض، وهذه التفاعلات هي التي يمكن أن تقتل تكوين النجوم، ولكن فهم آليات التبريد التي تغلق تشكيل النجوم وكيف تفعل ذلك هو محور تركيز بحث تلسكوب VERTICO.