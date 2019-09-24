شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف.. نبات يصطاد الحيوانات ويحصل على مواد مغذية من جثثها المتحللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوع من النباتات الشائكة تصطاد الخراف بأوراقها تحدثت عنها صحيفة ديلى ميل، حيث تحبسها حتى تجوع ثم تموت، وبعد ذلك تتغذي على جثثها، حيث تم اكتشافها في مدينة في كورنوال بإنجلترا.

ووفقا لما ذكره موقع الصحيفة البريطانية، قال ليام شوزميث ، خبير الأزهار في ترورو، إن النبات الذى يسمى بـ"البويا بيرتونيانا" ينمو في قاع زهرة في وسط المدينة، والتى لا تتغذى على الحشرات أو الذباب، ولكنها تحصل على مغذياتها على المواد الحيوانية المتحللة على الأرض.

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وينمو النبات بأوراق مثل المسامير الحادة التي يمكن أن تعلق وتحبس الحيوانات التي تتضور جوعًا وتموت قبل أن تتحلل إلى التربة، وهذا النوع ينمو عادة حول جبال الأنديز حيث يصطاد الماعز والأغنام الصوف.

ويموت الخروف وبعدها تتسرب العناصر الغذائية إلى الأرض مما يسمح لهذا النوع من النبات للنمو، والأزمة حاليا إن هذه النباتات تنمو في شارع إدوارد بالقرب من ملعب التاج في المدينة.

ويمكن أن تنمو النباتات على ارتفاع يصل إلى 6 أقدام أى ما يساوى 2 متر، وتنمو ببطء شديد، وتزدهر فقط مرة واحدة كل 20 عامًا.