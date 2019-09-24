«ياهو» تستعد للعودة من جديد.. الشركة الأمريكية تقرر إطلاق تطبيق لهواتف أندرويد وآيفون

الموجز

تسعى شركة "ياهو" الأمريكية للعودة من جديد بعد سنوات من الاختفاء، بعدما قررت إلغاء غرف المحادثة الخاصة بها والتي ظلت لسنوات عديدة محط اهتمام الملايين حول العالم.

وذكرت وسائل إعلامية أن "ياهو" قررت إطلاق برنامج جديد للهواتف التي تعمل بنظاميّ تشغيل أندرويد وآيفون ولكن بخواص ومميزات جديدة، بهدف جذب المستخدمين مثل تخصيص ألوان و إشعارات جديدة للتطبيق، وإمكانية إبراز رسائل البريد الهامة عن غيرها.

ويتيح التطبيق إمكانية فتح الصور والمستندات مباشرةً، إضافة إلى التسوق من خلال بريد تلك المتاجر بضغطة واحدة دون الحاجة لتصفح الموقع الرئيسى، مع إمكانية إلغاء الإشتراك فى أى خدمة بريدية مباشرةً.

وسيتوفر التطبيق الجديد بمتجريّ جوجل بلاي وآب ستور.