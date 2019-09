شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصمم نظام تتبع لمساعدة المستخدمين على إيجاد أشيائهم المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض الصور المسربة عن ميزة محتملة موجودة في تطبيق "Find My" الذى يجمع بين الأجهزة والبرامج لتتبع الأشياء اليومية، حيث أشارت الشائعات إلى أنه نظام علامات التتبع الذى سيستخدم علامة صغيرة مستديرة مع شعار أبل في الوسط.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الصور التى تم تسريبها ونشرها اقترحت أن الميزة الجديدة هي جزء من تطبيق "Find My" الجديد في iOS 13، وسيتم دمج هذه الميزة مع تطبيق Find My الجديد في iOS 13، والذي تم دمج تطبيقات Apple My و Find My Friends السابقة فى أبل.



وعلى الرغم من عدم توفره في الإصدارات التجريبية العامة من iOS 13 ، فإن البنية الداخلية تحتوي على علامة تبويب عناصر جديدة " للعثور على تطبيق تتبع موقع الممتلكات الشخصية.

كما أن الصور التي تم تسريبها تشير إلى تمييز عناصرك اليومية باستخدام كود B389 حتى لا تفقدها أبدًا، ويعمل الأمر تمامًا مثل إشارات Bluetooth، حيث يضع المستخدمون الجهاز الصغير على عنصر ما يريدون التحقق من وجوده معهم طول الوقت، وبالتالى يمكنهم رؤية قائمة بالأشياء الموسومة على الهاتف طالما معهم.



ويتم وصول إشعار عندما يتم فصل الهاتف الذكي عن هذا الشىء، وإذا تم فقد العنصر، فكل ما عليك هو النقر على زر في تطبيق "Find My" وستحدث العلامة صوتا عاليا للشىء للمساعدة في تحديد موقعه، وهناك أيضًا ميزات أخرى للمساعدة في تحديد العناصر المفقودة.