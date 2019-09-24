شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على كواكب خارجية مكونة من مادة غريبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد علماء الفلك عددا من الكواكب الخارجية التى قد تكون متكونة من مادة غريبة غير معروفة على الأرض، حيث تحتوى ذراتها على مكونات مختلفة عن المادة المعروفة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فيفترض أن المادة الغريبة أثقل وأكثر استقرارًا من المادة العادية المكون منها كوكب الأرض، وقد تكون قادرة على تحويل المواد العادية التى تواجهها إلى مادة غريبة.

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كما أن الكواكب العادية لها كثافة لا تزيد عن 1870 رطلاً للقدم المكعب (30 جراما لكل سنتيمتر مكعب)، فى المقابل فإن الكواكب الغريبة عادة ما يكون لها كثافة ما يقرب من 25 مليون مليار رطل فى نفس المساحة.

ويقول علماء فى الصين إنهم ربما اكتشفوا أربعة من هذه الكواكب الغريبة التى تدور حول النجوم النابضة، وهى النجوم النيوترونية سريعة الدوران، واكتشف الباحثون أيضًا كوكبين آخرين استغرقا وقتًا أطول قليلاً فقط لإكمال المدار.

وتعد إحدى الطرق المحتملة لتحديد ما إذا كانت هذه الكواكب الخارجية مصنوعة من مادة غريبة هى البحث عن موجات الجاذبية منها.