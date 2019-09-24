شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على خصوصية بياناتك على أجهزة كمبيوتر ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مايكروسوفت بنشر أحدث إصدار لنظام التشغيل ويندوز 10 الخاص بها، حيث يجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة، ومنها برنامج حماية الفيروسات التي تعمل على التصدى لتشفير البيانات الموجودة على الكمبيوتر ثم طلب فدية في شكل عملة مشفرة لفك تشفيرها.

ونقلاً عن موقع “Gadgetsnow” الهندي، فلحماية بياناتك يجب عليك أولا أن تقوم بتحديث نظام جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى Windows 10 ثم اتبع هذه الخطوات:

- اضغط فوق قائمة Start

- ابحث عن Windows Security أو انتقل إلى الإعدادات واضغط على " التحديث والأمان"

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- ضمن التحديث والأمان خيار الحماية من الفيروسات والتهديدات.

- قم بالتمرير لأسفل واضعط فوق فوق الخيار إدارة حماية رانسومواري.

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب ميكروسوفت لتمكين الحماية.

- بعد ذلك اضغط فوق "تكوين التحكم في الوصول إلى المجلد" وحدد المجلد الذي تريد حمايته.

وضع في اعتبارك إذا كنت تستخدم أي برنامج حماية من الفيروسات تابع لجهة خارجية مثل Norton و McAfee فستتم إدارة كل هذه الميزات بواسطته وليس برنامج Windows Defender.