تويتر تحول القوائم إلى خطوط زمنية متعددة يمكن التمرير بينها

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاثنين عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء ما يصل حتى 5 قوائم واستخدامها كخطوط زمنية بديلة في تطبيقها على الأجهزة المحمولة، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالتمرير بسرعة بين مجموعات مختلفة من الحسابات مباشرة من الشاشة الرئيسية.

وكانت تويتر قد بدأت اختبار هذه الميزة أول مرة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، واليوم بدأت إطلاقها لجميع مستخدمي تطبيقها على نظام آي أو إس مبدئيًا. ونشرت تغريدة توضح فيها آلية عمل الميزة الجديدة.

وتهدف الميزة الجديدة إلى السماح للمستخدم باستخدام القوائم كآلية لتصفية ومتابعة مجموعة فرعية من الحسابات الكلية التي يتابعها – مثل أن يخصص قائمة لحسابات زملاء العمل، وقائمة أخرى للأصدقاء، وهكذا.

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يُشار إلى أن الكثير من مستخدمي تويتر يستخدمون القوائم منذ سنوات كخطوط زمنية ثانوية، وذلك بشكل رئيسي على خدمة (تويت دك) TweetDeck التابعة لتويتر، حيث تسمح للمستخدمين بعرض قوائم متزامنة إلى جانب بعضها، ولكن الميزة الجديدة من تويتر تضع هذه القوائم في مقدمة ومركز التطبيق، وذلك إلى جانب الخط الزمني الرئيسي.

هذا؛ ويجب الانتباه إلى أن القوائم المستخدمة لإنشاء هذه الخطوط الزمني الخمسة المثبتة تخضع للقوانين ذاتها التي تحكم قوائم تويتر العادية، إذ يمكن للمستخدم جعلها خاصة أو عامة. كما يمكن للمستخدم متابعة القوائم العامة من مستخدمي تويتر الآخرين. كما يمكن للمستخدمين إزالة أنفسهم من القوائم التي يضيفهم إليها المستخدمون الآخرون، وذلك عن طريق حظرهم.

وإلى جانب القوائم المثبتة الجديدة، أعلنت تويتر عن إعادة تصميم صفحات القوائم، ليأتي التصميم الجديد بصور رأسية، وزيادة التركيز على أعضاء القوائم، والمشتركين.