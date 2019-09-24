شاومي قد تكشف غدًا عن هاتف بكاميرا دقتها 108 ميجابكسل

تعتزم شركة شاومي يوم الثلاثاء الموافق 24 أيلول/ سبتمبر 2019 الإعلان عن هاتفيها الجديدين (مي 9 برو) Mi 9 Pro، و(مي ميكس ألفا) Mi Mix Alpha، وقُبيل الحدث شوقت لواحدة من المزايا التي ستكون الأولى في سوق الهواتف الذكية.

ونشرت الصينية على موقع التواصل الاجتماعي ويبو صورة تشويقية كتبت فيها “حان عصر الـ 100 ميجابكسل”، ولكنها أيضًا ذكرت الدقة 12,032×9,024 التي تساوي 108 ميجابكسل، مع يعني أن كاميرا هاتف (مي ميكس ألفا) سوف تقدم هذه الدقة الهائلة. وتدعم كاميرا الهاتف المرتقب من شاومي التقريب البصري بمعدل 8x.

يُشار إلى أن تسريبات سابقة ذكرت أن هاتفي (مي 9 برو)، و(مي ميكس 4) سوف يدعم شبكات الجيل الخامس. كما يُتوقع أن تعلن الشركة عن الإصدار 11 من واجهة المستخدم الخاصة بها MIUI، بالإضافة إلى جهاز تلفاز جديد Mİ TV.

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ويُتوقع أن يكون هاتف (مي 9 برو) نسخة محسنة من هاتف (مي 9) مع شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.39 بوصات، ومعالج من نوع (سنابدراجون 855+)، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة. كما سيكون الهاتف هو الأول في دعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع الجديدة من شاومي: Mi Charge Turbo باستطاعة 30 واط.

أما فيما يتعلق بهاتف (مي ميكس 4) فسوف يضم المعالج ذاته مع شاشة منحنية بدقة QHD، وهو الهاتف الذي سوف يقدم كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر من إنتاج شركة سامسونج، بالإضافة إلى كاميرات أخرى للتصوير العريض، والعمق.