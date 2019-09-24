شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو مسرب يكشف تشغيل نظام أندرويد على هواتف محمولة تقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مقطع فيديو مسرب يزعم أنه يعرض نسخة من أندرويد تعمل على هاتف محمول عادي أو ما يعرف بـ " feature phone".

فيما كشف 9to5Google أن الفيديو يعرض جهاز نوكيا، يقوم خلاله المستخدم بتنشيط مساعد جوجل، وكذلك التمرير من خلال شاشة اختيار التطبيقات التي تضم مجموعة من تطبيقات وخدمات جوجل مثل الهواتف الحديثة تماماً.

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ونشأت شائعة في البداية عن عمل جوجل على دعم الهواتف المحمولة العادية بنظام أندرويد في وقت سابق من هذا العام، عندما تم اكتشاف إشارات في شفرة مصدر Chromium إلى وضع "touchless" جديد لمتصفح جوجل المصمم للأجهزة التي لا تعمل باللمس.

وبالإضافة إلى تطبيقات مثل خرائط جوجل ويوتيوب، وفيس بوك، يبدو أن الجهاز أيضًا لديه تطبيق يسمى Proxx مثبتًا، وكان من المفترض أن يُظهر التطبيق كيفية تصميم تطبيق يمكنه الانتقال من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب وصولاً إلى هواتف بسيطة مثل تلك الموجودة في هذا الفيديو.