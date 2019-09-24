شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل الذكى لن يحفظ التسجيلات الصوتية بشكل افتراضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عملاق البحث أن الأوامر الموجهة لمساعد جوجل الصوتى لن يتم تسجيلها افتراضيًا، بل يجب على أولئك الذين يرغبون في تخزين بيانات الصوت الخاصة بهم الاشتراك في نشاط الصوت (VAA) عند إعدادهم المساعد.

واعترفت جوجل في وقت سابق من هذا الشهر بأنها استعانت بخبراء لغويين يستمعون وينسخون التسجيلات الصوتية من أجل مساعدة الشركة على فهم لغات معينة بشكل أفضل، وإلا أنها اعترفت أن خبراء اللغة هؤلاء يراجعون فقط حوالي 0.2% من جميع مقتطفات الصوت وأن هذه التسجيلات الصوتية غير مرتبطة بحسابات المستخدمين كجزء من عملية المراجعة.

ونقلاً عن موقع “Phonearena”، يرسل مساعد الصوت إلى جوجل بعد اكتشاف الجهاز الذي تستخدمه أنك تتفاعل مع المساعد الصوتي وذلك لمنع المساعد من إرسال بيانات الصوت عند تنشيطها عن غير قصد.

كما سيتم حذف جميع البيانات الصوتية التي سجلها مساعد جوجل عن طريق تنشيط غير مقصود على الفور، بالإضافة إلى ذلك فإن الخيار الجديد الذي سيتم إضافته في وقت لاحق من هذا العام سيمكن جوجل من حذف معظم البيانات الصوتية التي مضى عليها أكثر من بضعة أشهر والتي تخص المستخدمين المساعدين الذين اشتركوا في نشاط الصوت (VAA).