كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Adventure Chef Collection”…. سكين وأدوات للطهي في الهواء الطلق

متابعة-سنيار: إذا كنت تستمتع بالطهي في الهواء الطلق، فقد تكون مهتما بمجموعة “Adventure Chef Collection” الجديدة من “Chef Chef Adam Glick & Messermeister”.

يوفر سكين الطهاة والأدوات المرافقة ذات الطي الاحترافي من الفئة الفنية أدوات عملية بمقابض طبيعية مستدامة، وهي مصممة خصيصا للاستخدام في الهواء الطلق.

وقال مطورو المجموعة: “من أجل تصميم أدوات الطهاة، نظرنا بعناية في هندسة الحواف لتمنحنا أفضل حماية لليدين، وتتم موازنة الشفرة العريضة مقاس 6 بوصات عند المسند لتحقيق تحكم مثالي أثناء التقطيع، وهي أدوات قابلة للطي ومن تم يمكن حملها إلى أي مكان”.

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“Adventure Chef Collection” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 129 دولارا، ومن المتوقع أن يبدأ شحنها إلى مؤيديها خلال شهر نوفمبر 2019.