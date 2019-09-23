كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “تيجا موتورز” تكشف النقاب عن جيت سكي “أوركا” الكهربائي

متابعة-سنيار: كشفت شركة “تيجا موتورز” الناشئة في مونتريال عن مركبة مائية على غرار جت سكي تدعى “أوركا” تفتخر بعمر بطارية مدته ساعتان.

المركبة مزودة بحزمة بطارية 23 كيلو وات التي تشكل نصف وزنها، ويمكنها شحن ما يصل إلى 80 ٪ في 20 دقيقة فقط.

تبلغ السرعة القصوى للمركبة 104 كم / ساعة، وتنتج طاقة تبلغ 134 كيلو وات (180 حصانا) وتأتي مجهزة ببعض التكنولوجيا اللائقة.

“أوركا” مزودة بنظام GPS ، WI-FI ، LTE، بلوتوث وشاشة رقمية مقاومة للماء لإظهار السرعة وغيرها من الميزات.

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يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة كاملة من أجهزة الاستشعار المتكاملة من درجة حرارة الماء إلى الكاميرات والسونار لاستكشاف بيئتهم، وهناك أيضا تطبيق للهاتف يمكن استخدامه لقبول التحديثات المباشرة.

يبلغ طول السفينة المائية 2.9 متر وعرضها 1.3 متر وتتميز ببناء من ألياف الكربون، ويبلغ وزنها 580 رطل، نصفها يأتي من بطارية 275 رطل، والتي تنتج 134 كيلو واط من الطاقة (180hp).

سطح المركبة منحوت بشكل كبير مع تصميم مقعد معلق قادر على حمل شخصين مع قضيب خلفي للراكب الثاني.

وسوف تقوم “تيجا موتورز” بصنع 100 وحدة فقط من جيت سكي “أوركا”، وستباع بالتجزئة بمبلغ 24،000 دولار أمريكي، وستعرض الشركة أيضا إصدارا أغلى بـ 28،000 دولار يشتمل على “عناصر تصميم حصرية وحزم عالية الأداء” غير محددة.