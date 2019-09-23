كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Greensens” هو جهاز جديد لمراقبة صحة النباتات

متابعة-سنيار: “Greensens” هو جهاز جديد لمراقبة صحة النباتات، يتيح لك فحص النباتات المنزلية عن بُعد باستخدام تطبيق الهاتف الذكي المرافق.

الجهاز مصمم لتوفير طريقة سهلة لرعاية نباتاتك المنزلية، ويوفر النظام بيانات عن صحة النباتات ورفاهيتها العامة.

الجهاز مزود بمستشعر يقيس رطوبة التربة، درجة الحرارة المحيطة وظروف الإضاءة، ويتم إرسال هذه البيانات إلى قاعدة ليتم تحليلها وإرسالها مرة أخرى إلى تطبيق هاتفك المحمول.

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وقال مطورو الجهاز: “Greensens” هي أجهزة استشعار نباتية عالية التقنية تساعد على مراقبة حالة كل من النباتات والزهور، والتحقق من ظروف الإضاءة ودرجة الحرارة ورطوبة التربة.

“Greensens” متاحللعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 26 يورو أو ما يقرب من 23 جنيها إسترلينيا، مما يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة المبتدئين والتطبيق المصاحب لكل من أنظمة iOS و Android، وفي حال نجاح الحملة، من المتوقع أن يتم الشحن العالمي في يناير 2020.