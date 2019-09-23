7 طرق لتأمين هاتفك وفقًا لإرشادات خبراء الأمن

ساعد تطور الهواتف الذكية وانتشارها في زيادة اعتماد المستخدمين عليها في كل شيء تقريبًا؛ ابتداءً من التواصل، وتصفح الإنترنت، ومتابعة العمل، والتسوق، وحتى الترفيه، والقائمة تطول.

تشير التقارير إلى أنه يوجد نحو 2.71 مليار مستخدم للهواتف الذكية في العالم اليوم، هذه البيانات تعني أن نسبة 35.13% من سكان العالم يمتلكون هاتفًا ذكيًا اليوم. ووفقًا للدراسات الأخيرة يفحص المستهلكون هواتفهم الذكية بمعدل 52 مرة كل يوم. ولكن على الرغم من اعتمادنا على هواتفنا، فإن الكثير منا لا يهتمون بتأمينها بالشكل الكافي.

أصبح هاتفك الذكي اليوم مصدرًا لمعرفة كل شيء عنك؛ ابتداءً من تتبع الموقع الجغرافي بدقة، والتواريخ، والأوقات، وماذا فعلت قبل فتح التطبيق، أو موقع الويب وبعده، والشركات التي تقدم خدماتك المفضلة.

بالنظر في أبسط احتياطات التأمين والتي تتمثل في قفل الشاشة الرئيسية، يُشير تقرير مركز Pew للأبحاث أن ما يقرب من 30% من مالكي الهواتف الذكية لا يستخدمون قفل الشاشة أو ميزات الأمان الأخرى لتأمين الوصول إلى هواتفهم.

لا شك أن مثل هذه الهفوات من الممكن أن تجعل المستخدمين فريسة سهلة للاختراقات، ولتجنب سرقة البيانات الشخصية وكلمات المرور، يجب عليك اتخاذ احتياطات الأمان السبع هذه لتأمين هاتفك بشكل كافي:

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1- ضبط قفل الشاشة على هاتفك:

يعتبر قفل شاشتك الرئيسية أبسط حل للحفاظ على خصوصية بياناتك، وقد قال ستايسي كابريو موسس Accelerated Growth Marketing: “”إن قفل الشاشة يمنع أي شخص من الوصول إلى بياناتك عندما لا تستخدم هاتفك، بالإضافة إلى ذلك؛ فكر في الانتقال إلى إعداداتك وزيادة طول كلمة المرور الخاصة بك إلى الحد الأقصى المسموح به لكي يكون هاتفك صعب الفتح في حالة ضياعه أو سرقته”.

2 – تجنب شحن هاتفك في الأماكن العامة:

يشير الكثير من خبراء الأمن إلى أن شحن هاتفك في محطات الشحن العامة – النوع الموجود في المطارات ومحطات النقل، والطائرات، ومراكز المؤتمرات والتسوق – يمكن أن يجعلك عرضة لانتهاك أمني.

الاتصال بمنفذ عام قد يقوم بأكثر من شحن هاتفك، لأن هذا المنفذ قد يتعرض للاختراق،وهو ما قد يؤدي إلى الوصول إلى البيانات الموجودة على هاتفك، وفقًا لموقع (Krebs on Security)، حيث يمكن للمخترق الوصول بسهولة إلى إلى رسائل البريد الإلكتروني، والنصوص، والصور وجهات الاتصال الخاصة بك، وتُعرف تقنية اختراق الهواتف هذه باسم juice jacking، وهو مصطلح صاغه الباحثون مرة أخرى في عام 2011.

يقول درو بايك من شركة Authentic8 للأمن الإلكتروني: “بمجرد توصيل هاتفك بمنفذ عام للشحن فقد أصبح جهازك مصابًا مما يعرض جميع بياناتك للخطر،فليس هناك حدود لما يمكن أن يحصل عليه أحد المتسللين”.

3- إيقاف تشغيل الواي فاي، والبلوتوث عندما لا يكونا قيد الاستخدام:

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الاختراق من خلال البلوتوث هو شكل شائع يستخدمه القراصنة لاختراق خصوصيتك. في كثير من الأحيان يترك المستخدمون البلوتوث قيد التشغيل بشكل افتراضي على الرغم من إيقاف تشغيله لا يتطلب إلا نقرة إصبع، إلا أنه قد يمثل مشكلة في الأمان.

يقول (سومدي داي) Somdip Dey؛ عالم الذكاء الاصطناعي بجامعة Essex، ومعهد سامسونج للبحث والتطوير في المملكة المتحدة: “يمكن للمتسللين من خلال البلوتوث إخفاء جهاز ضار ومحاولة جعله يبدو وكأنه جهاز شرعي لتوصيل هاتفك به”. لذلك تحقق أيضًا من الأجهزة التي تقوم بالاتصال بها.

4- استخدام تطبيقات حظر المكالمات غير المرغوب فيها:

توجد العديد من التطبيقات مثل: Burner و Firewall التي توفر لك حماية من المتسللين ومندوبي المبيعات المزعجين والمتصلين غير المرغوب فيهم من الوصول إلى هاتفك.

يساعدك تطبيق Burner في الحفاظ على خصوصية رقمك الشخصي من خلال إنشاء أرقام جديدة يمكن استخدامها في أي وقت، وفي الوقت نفسه؛ يتيح تطبيق Firewall لمستخدمي نظام (آي أو إس) iOS إرسال المكالمات غير المرغوب فيها مباشرة إلى البريد الصوتي دون رنين، وتجدر الإشارة أن نظام التشغيل الجديد iOS 13 يدعم هذه الميزة، مما يوفر عليك اللجوء لتطبيقات خارجية.

5- توقف عن كسر حماية جهازك:

تتضمن عملية (كسر الحماية) Jailbreaking لهواتف آيفون، أو عملية rooting لأجهزة أندرويد عددًا من المزايا الجذابة مثل: السماح لك بتخصيص هاتفك بحرية أكبر، أو تحسين عمر البطارية، أو تنزيل التطبيقات غير المعتمدة ببمتاجر التطبيقات. ولكن بالرغم من كل ذلك فإنها تجعل أجهزتك عرضة للخطر، لذلك فكر مرتين قبل القيام بها.

يقول محلل الأمن Robert Siciliano: “إن كسر حماية هاتفك يمكن أن يجعل الوصول إليه أكثر سهولة، وهو الأمر الذي قد يكون مدمرًا بالفعل”.

6- تأمين ميزة Hotspot على هاتفك:

الهوت سبوت Hotspot هي ميزة توجد في الهواتف الذكية تتيح لها بث شبكة اتصال واي فاي، مما يتيح لك توفير اتصال واي فاي في متناول يدك أينما تذهب.

وبالرغم من أن هذه الميزة من المفترض أن تجعل حياتك أسهل، إلا أن سوء استخدامها قد يسبب لك الكثير من الأضرار لأنها قد تسمح للغرباء بالوصول إلى البيانات والملفات الموجودة على هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول دون علمك. يمكنك حماية كل ذلك عن طريق تحديد تشفير قوية لها على هاتفك. في بعض الأحيان قد يكون التشفير الافتراضي قديمًا أو غير آمن.

لتجنب ذلك؛ قم بتشفير Hotspot الخاص بك باستخدام تشفير WPA2-PSK، تمامًا مثلما هو الحال بالنسبة لأي جهاز توجيه (Router) تقليدي. تم إصدار WPA2 في عام 2006؛ وهو يتمتع بأقوى خيار لتشفير البيانات وفقًا لموقع LifeWire.

7- استخدم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN:

تقوم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN بتشفير نشاطك عبر الإنترنت، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة؛ لإخفاء مكان تواجدك.

من المهم عند البحث عن مزود للشبكات الخاصة الافتراضية أن تكون الشركة معروفة وموثوقة، حيث تضم متاجر التطبيقات العديد من تطبيقات VPN المجانية، لكنها تقوم بممارسات مشكوك فيها.