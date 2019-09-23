جوجل تطلق رسميًا خدمة الاشتراك بالتطبيقات والألعاب Play Pass

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين رسميًا عن إطلاق خدمتها الجديدة (بلاي باس) Play Pass التي توفر للمستخدمين وصولًا إلى مئات التطبيقات بدون إعلانات أو مشتريات داخلية مقابل اشتراك شهري.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “لقد كان (جوجل بلاي) دائمًا يركز على ربطك بأفضل التطبيقات، والألعاب، والمحتوى الرقمي حيث هي. ولمّا كنا جميعنا نلعب بطرائق مختلفة، فإننا نقدم طريقة جديدة للاستمتاع بالعديد من تلك التجارب الرقمية: (جوجل بلاي باس) Google Play Pass“.

وأوضحت جوجل أن (بلاي باس) – التي اكتُشف أن الشركة تعمل على اختبار أول مرة مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي – خدمة اشتراك جديدة تعطي المستخدمين وصولًا إلى أكثر من 350 تطبيقًا، ولعبةً مفتوحة كليًا، وخالية تمامًا من الإعلانات، والمشتريات الداخلية، والمدفوعات.

وأضافت جوجل أن (بلاي باس) توفر للمستخدمين مجموعة عالية الجودة، ومُختارة من العناوين من: Stardew Valley إلى Risk، ومن تطبيق Facetune إلى AccuWeather، وسوف تُضاف تطبيقات وألعاب جديدة إلى الخدمة كل شهر.

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وقالت الشركة: إن خدمة الاشتراك الجديدة قادمة أجهزة أندرويد في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، على أن تُطلق في دول إضافية قريبًا. ويمكن للمستخدمين البدء بتجربة مجانية مدتها 10 أيام، أو الاشتراك مقابل 4.99 دولارات أمريكية شهريًا. ولمدة محدودة، سوف يكون بالإمكان الاشتراك بخدمة (بلاي باس) مقابل 1.99 دولار أمريكي شهريًا في حال الاشتراك لعام كامل، ثم يصبح سعر الاشتراك 4.99 دولارات في العام الثاني.

ولتسهيل العثور على التطبيقات والألعاب المتاحة في خدمة (بلاي باس)، قالت جوجل: إنها أضافت تبويبًا جديدًا خاصًا بالخدمة على متجر بلاي للمشتركين فيها. ومع ذلك سوف تكون تلك التطبيقات والألعاب متاحة في أماكنها المعتادة في المتجر، ويمكن للمستخدم معرفة ما إذا كانت مشمولة في الخدمة إن رأى “التذكرة” الخاصة بالخدمة في صفحة التطبيق.

وعلى غرار (مكتب الأسرة في جوجل بلاي) Google Play Family Library، يمكن لمديري العائلة مشاركة اشتراك (بلاي باس) الخاص بهم مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة. ويمكن لكل فرد من العائلة الوصول إلى خدمة (بلاي باس) فرديًا.