شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مترو الصين يتيح دفع ثمن التذاكر عبر تقنية التعرف على الوجه..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى حاليا استخدام تقنية التعرف على الوجه في جميع أنحاء الصين في كل شيء بدءاً من تحديد المجرمين وحتى قياس اهتمام الطلاب في الفصل، والآن ظهرت لأول مرة في نظام المترو الذي يتيح لك استخدام وجهك لحجز تذكرة.

ونقلاً عن موقع “thenextweb”، فإن نظام مترو الأنفاق في مدينة شينزين الجنوبية قد بدأ باستخدام تقنية التعرف على الوجه للسماح للناس الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالتسجيل لركوب المترو المجاني، وتقوم مدن أخرى مثل جينان وشانغهاي وتشينغداو ونانجينغ وناننينغ بتجربة هذا النظام حاليًا.

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تم نشر التقنية في شينزين في 18 محطة مع 28 آلة بوابة أوتوماتيكية، تم تطويرها من قبل شركة Tencent الصينية التي تعمل أيضًا على تشغيل المترو في المدينة، كما يشير التقرير إلى أن أكثر من 500 مسافر يدفعون الأسعار عن طريق مسح وجوههم كل يوم في مدينة جينان، حيث أشار استطلاع نشرته جمعية الدفع في الصين في عام 2018 إلى أن 85% من المستهلكين مرتاحون للدفع من خلال طريقة بيومترية مثل البصمة أو مسح الوجه.