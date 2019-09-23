تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على أن هاتف MI 9 PRO 5G يأتي قريباً بأقل سعر في هواتف 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف MI 9 PRO 5G للأسواق لمنافسة هاتف iQOO Pro 5G بمستوى تسعير أقل يصل إلى 505 دولار.

جاء هاتف iQOO Pro 5G خلال الفترة الماضية بأقل مستوى تسعير في هواتف 5G، حيث أطلق بسعر 533 دولار، واليوم تؤكد تسريبات جديدة على أن شاومي ستطلق هاتف MI 9 PRO 5G بمستوى تسعير أقل يصل إلى 505 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف.

في الوقت الذي جاءت فيه تصريحات Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي لتؤكد على أن هاتف Mi 9 Pro 5G سيأتي بتكلفة أكبر من هاتف Mi 9، إلا أن تسريبات مصورة لملصق إعلاني لهاتف Mi 9 Pro 5G، أكدت على أن الهاتف ينطلق باثنان من النماذج، على أن يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

Advertisements

ويؤكد الملصق الإعلان على أن النموذج الرئيسي من هاتف Mi 9 Pro 5G سيتوفر بسعر 505 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 561 دولار، لينافس بقوة هاتف iQOO Pro 5G الحالي.

من جانب أخر من المتوقع أن يضم هاتف Mi 9 Pro 5G معالج Snapdragon 855 Plus، مع مودم Snapdragon X50 5G، كما يضم الهاتف بطارية 4000 mAh ويأتي بتقنية الشحن السريع، لذا نترقب تفاصيل مؤكدة من شاومي مع الإعلان الرسمي عن الهاتف.

المصدر

اعلان

